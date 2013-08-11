深圳維權人士楊林被以煽動顛覆罪批捕

楊震稱與父親楊林失去聯絡已經有近三個月。

律師與家屬證實，原籍山東的中國維權人士楊林被深圳警方以「煽動顛覆國家政權罪」批捕。

廣州律師唐荊陵與楊林的兒子楊震星期天（8月11日）對BBC中文網說，已經從楊林在山東聊城的家屬口中得知，深圳警方已於7月中旬逮捕楊林。

唐荊陵說，楊林於今年六四天安門事件週年當天前往會見美國外交人員途中被北京警方短暫帶走，數天后到廣州與他會面後再返回深圳，自此渺無音訊。

45歲的楊林本名楊明玉。據維權網稱，楊林曾圍觀廣東烏坎、錢雲會事件等維權活動，曾多次被行政拘留、判刑、勞教和非法拘禁。

此外，楊林是在囚諾貝爾和平獎得主劉曉波等人起草的《零八憲章》第八批簽署人之一。

楊震對BBC中文網說，他最後一次與父親聯絡是在今年5月左右，隔一個月後發覺仍未能與父親取得聯繫，就委托律師和父親的朋友幫忙尋找其下落。

目前因無法續領執照而不能執業的唐荊陵說，北京律師李靜林已經受托介入楊林案，他曾到深圳試圖查詢楊林的狀況，但警方對關押地點的信息予以否認。

李靜林不願多談案件信息，但他對BBC中文網說將於星期一（12日）前往深圳尋求會見楊林；在北京打工的楊震說如果有需要他將前往深圳。

美國使館

據維權網刊載的逮捕通知書所示，深圳福田區檢察院於7月19日批准福田區派出所逮捕楊林。他目前被收押在福田區看守所。

唐荊陵稱楊林原定要在北京會見美國使館官員。

路透社報道說，福田區看守所拒絕評論是否收押了楊林。

唐荊陵對BBC中文網說，他在楊林失蹤前，於6月12日在廣州對楊林進行過訪談。楊林當天晚上曾來電表示已經回到深圳，結果過了幾天都沒有再聯繫，因此懷疑他被抓捕。

唐荊陵引述訪談內容說，楊林曾在深圳進行過一次「舉牌行動」，標語牌上提到了中國國家主席習近平的名字，因此曾被深圳國安人員恐嚇對其性命不利。

「然後6月初——就是6月4號——他去北京試圖會見美國大使館的人權官員，反映中國方面的人權問題嘛。那個時候又給特務抓到一次。」

唐荊陵引述楊林說，當時北京國安局與警方國內安全保障人員人員都曾出面對他提出言語威嚇。

不過唐荊陵承認，這些都是楊林的說法，「我們並沒有取得這些官員的證詞」。

（撰稿／責編：葉靖斯）