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近日受到媒體廣泛曝光和網友熱議的一座建在北京高樓頂層的「超級別墅」被限令拆除。

這個位於北京海澱區人濟山莊小區4號樓26層樓頂的有假山和草坪的「空中樓閣」，被稱為北京最牛的違章建築。

據悉，該別墅的房主是張必清教授，其頭銜是北京奇經中醫研究院院長、奇經診療方法的發明人等，曾為北京某區政協委員。

在接到不斷投訴和最近的媒體曝光後，海澱城管於昨天下午（12日）在張必清的家門上貼出公告，稱4號樓頂層一處800平方米的建築，屬違法建築。

公告要求管理人在15日內，自行拆除上述違法建設，或者攜帶相關材料前去主張權利，接受調查，提出陳述、申辯理由。逾期無人主張權利或者未自行拆除上述違法建設的，將予以強制拆除。

張必清在接受中國媒體採訪時表示，此前他也曾擔心陽光房會太招眼，但沒想到會造成現在的後果，如果相關部門有要求，他會拆掉違建。

但有些鄰居對此表示懷疑，他們說這座「空中樓閣」蓋了6年都沒拆，15天能拆得了麼？

據信，張必清花了6年時間打造這座樓頂的超級別墅，施工在晚間和周末也不停止，其間多次遭到鄰居的投訴，有些鄰居由於多次與張必清以及物業協商、投訴無果，不得不忍氣搬家。

「空中樓閣」建設沒多久，很多鄰居就發現，家中天花板在雨天漏水等一系列問題。

憤怒的鄰居還說，張必清樓頂別墅的建設損害了大樓的建築結構以及排水系統等。

中國媒體報道說，從2008年12月起，城管已開始多次進行調查，但房主始終未能配合調查。

紫竹院隊於2008年12月起多次進行調查，房主以在外地出差為由，一直未能接受調查。

美聯社的報道說，這個例子再次顯示了在中國有權有勢階層所受到的特殊待遇，儘管中國新領導人習近平決心整治腐敗，北京市政府也在今年年初發起打擊違章建築的戰役。

（撰寫：凱露 責編：路西）

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