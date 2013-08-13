武漢發生疑似精神病人持刀傷人事件

2013年8月13日

一名曾在精神病院接受過治療的男子星期二（8月13日）早晨在武漢一個公園外持刀傷人，導致6人受傷。

武漢礄口區公安分局發佈微博稱：今早7時許，該局接報警，一男子在礄口公園附近持刀傷人。民警迅速出警，在群眾的協助下，在公園側門將行兇者制服。經調查，嫌疑人李某某，55歲，曾因精神疾病在精神病醫院接受過治療。目前，6名傷者已送往醫院醫治，均為輕傷和輕微傷，無生命危險。案件正在進一步辦理中。

中國近來連續發生多起疑似精神病患者持刀傷人事件，引起公眾關注。

在@礄口公安發佈的有關微博下，網友@恩翮與點點質疑：這段時間精神病人一起出院了？？？一有點什麼就都說是精神病的，哎……

精神病

中國衛生部門的統計數據顯示，中國各類精神疾病患者人數在1億人以上，重性精神病患人數已超過1600萬。

北京大學精神衛生研究所副所長唐宏宇曾提出，在這1600萬重性精神病患者中，有約10%有肇事肇禍行為及危險，對公共安全構成潛在威脅。

精神疾患在中國疾病總負擔的排名中居首位，已超過了心腦血管、呼吸系統及惡性腫瘤等疾患。但公眾對精神疾病的知曉率不足5成，就診率更低。

另外中國對精神疾病的防治體系薄弱，專業機構及人員嚴重匱乏。據中國疾病預防控制中心統計，截至2005年底，國精神疾病醫療機構僅572家，平均每10萬人中才有一位精神科醫師。

中國5月1日開始實施《精神衛生法》，聲稱是中國首部是旨在維護精神障礙患者合法權益的法律。