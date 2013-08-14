北京十餘人「喝農藥自殺」

Image caption 《北京青年報》記者在醫院看到在接受治療的部分喝農藥者。

《北京青年報》引述目擊者稱，8月13日上午11點左右北京海澱區北蜂窩南路發生一起懷疑集體自殺事件。

報道稱，據目擊者描述，當時10餘人喝下農藥試圖自殺，但被聞訊趕到的警方和120急救車送往復興醫院和北京水利醫院。

該報記者稱在醫院急救科聽到部分接受治療者有東北口音，並看到一些人身穿印有「哈爾濱鐵路局」字樣的白色T恤衫。

消息見報後很快被網民和微博用戶轉發。

BBC中文網在14日北京時間下午6點左右上網搜索，中國大部分主要門戶和新聞網站已看不到這條消息，但仍有部分網站上還可以找到。

從中國廣播網的央廣視頻新聞快報視頻畫面上顯示事發現場有數名男女倒地。

據報其中10人被急救車送到復興醫院，警車跟隨前往。

北青報報道稱13日下午記者從負責搶救的醫護人員處獲知，這些人都是喝了農藥中毒。

現場位於北京西站，人流較大，事發時聚集了不少圍觀者。

目前沒有喝藥者的最新情況。

新浪微博網民對此評論不多，大部分是表示對這種行動感到吃驚、不解和惋惜，也有評論認為與社會不公有關。

（撰稿：郱書 / 責編：董樂）