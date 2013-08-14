中國深入調查醫藥行業賄賂行為

Image caption 瑞士的諾華生物製藥公司成為又一家被曝涉嫌在中國賄賂醫生以促銷的外國藥企。

中國官方新華社報道說，中國監管當局即將啟動對醫藥行業普遍存在的賄賂現象展開為期3個月的調查。

報道說，中國工商行政管理總局（SAIC）希望籍此消除涉及多個行業的賄賂、欺詐及其他反競爭商業行為。

包括國家發改委（NDRC）和公安警察在內的其他部門已經開始就外企和本國企業在中國的經商行為展開多項調查。

路透社說，中國監管機構的這一些調查行動表明，當局對醫藥行業的腐敗和藥品價格過分昂貴等問題的態度更加強硬。

調查的焦點包括奶粉、藥品等在中國市場銷售的商品定價方式，以及有關企業是否涉嫌違反中國2008年起實施的反壟斷法。

相繼曝光

新華社稱，中國工商行政管理總局一旦發現藥物和醫療服務項目競標過程中有賄賂行為，將施以重罰。

繼英國葛蘭素史克（GSK）、法國塞諾菲（Sanofi）等多家西方藥企被曝在中國賄賂醫生達到促銷目的之後，瑞士製藥公司諾華（Novartis）成為受到賄賂指稱的有一家在華西方藥企。

《21世紀經濟導報》稱諾華（中國）通過給醫生回扣等賄賂手段提高今年6-7月的銷售業績。

負責價格規管事務的國家發改委已經對60家中國和外國藥企的定價行為展開調查。

路透社援引在華法律專家說，中國的主要監管部門看來認識到它們有能力迫使企業改變行為，降低產品價格，並凖備對更多與消費者直接相關的行業行使自己的監管和規範權力。

由於假藥泛濫、「毒奶粉」等醜聞，許多中國民眾更願意用外國品牌的藥物和進口嬰兒奶粉。

對於越來越多依賴新興市場維持和擴大銷售的世界主要製藥企業來說，中國市場日趨重要。

行業分析師預計到2016年中國將超過日本成為世界第二大藥品市場，僅次於美國。

除了醫藥和奶粉行業，中國工商行政管理總局還將對汽車銷售、房地產經紀和職業介紹機構在推廣和營銷中存在的誤導或欺騙行為展開調查。

（編譯：郱書 / 責編：李莉）