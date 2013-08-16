劉曉波妻弟劉暉欺詐案上訴被駁回

尚寶軍說劉暉當庭高聲喊話以表達不滿。

中國諾貝爾和平獎得主劉曉波妻弟劉暉被控欺詐一案在北京二審宣判，法院維持有罪判決，監禁劉暉11年。

宣判星期五（8月16日）早上在北京懷柔區法院進行。代表律師尚寶軍對BBC中文網說，劉暉不服判決，在聽判後高喊「涉案款項並非贓款」。

當局指控43歲的劉暉與其副手趙軍天合謀騙取他人300萬元人民幣，法院於6月一審判處兩人有罪。

尚寶軍還說，劉暉的二姐劉霞因身體不適沒能到庭旁聽，目前仍未知道判決，但應已有心理凖備。

劉暉的大哥劉彤其後來到懷柔區看守所外等候律師探望劉暉。他對媒體記者們說，這是司法不公正，任何人——尤其是家屬們——都會對此二審判決感到憤怒。

劉彤還說，劉霞是在前往法院途中因身體不適而折返，他認為劉霞一直以來承受了不少壓力，因此病倒。

BBC駐北京記者馬騰報道說，劉霞的一名朋友認為她已瀕臨精神崩潰。

據報道，多名外國駐華使館代表來到懷柔區法院試圖進庭旁聽但被阻止。歐盟駐華代表團政務參贊彭朝思（Charles Parton）隨後對記者們說，歐盟對劉暉案的終審判決感到失望。

劉霞自丈夫劉曉波被判囚以來一直被軟禁家中，他在6月劉暉案一審時曾獲准到北京懷柔區法院聽取判決。

（撰稿／責編：葉靖斯）