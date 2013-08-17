中國國防部長常萬全開展訪美行程

Image caption 常萬全於今年「兩會」後接任國防部長。

剛於3月就任中國國防部長的常萬全上將開展其首次訪美行程，期間將在五角大樓與美國國防部長哈格爾會談。

常萬全一行星期五（8月16日）抵達夏威夷與美軍太平洋司令洛克利會面，其後將轉往本土科羅拉多州，成為歷來首位參觀美軍北方司令部與北美防空司令部的中國主要官員。

五角大樓發言人沃倫中校說，常萬全星期一（19日）與哈格爾會面時將討論中美兩國與兩軍關係、雙邊問題、地區問題乃至網絡安全等一系列議題。

分析認為，朝鮮核問題與導彈計劃，以及中國與周邊國家在東海和南海的主權糾紛，也將是討論焦點。

沃倫中校對美軍新聞社說，常萬全對北方司令部有興趣，也許是與其參與救災工作與軍民合作的獨特角色有關。這似乎表示這次參觀是由中方主動提出。

英文《中國日報》星期六（17日）引述解放軍軍事科學院中美防務關係研究中心研究員趙蔚彬上校說，常萬全此行的一個重要目標是要向美方說明何謂中美「新型軍事關係」。

她說，中美必須放棄冷戰思維，放棄視對方為假想敵，透過合作來建立互信。

法新社則指出，雖然中美關係持續改善，美方官員也盡力推銷美中軍事對華正取得進展的觀點，但華盛頓對北京進行網絡間諜活動的擔憂仍將左右星期一的部長會談。

然而，經過中央情報局承包商前雇員斯諾登曝光美國電子監控計劃細節一事，美方想要向中方提出指控也變得困難。

中國國防部表示，常萬全在美國訪問四天後還將轉往加拿大繼續訪問，隨同出訪的除了有海軍副司令員丁一平與第二炮兵副司令員王久榮外，還有解放軍駐香港部隊司令員王曉軍。

（撰稿：葉靖斯 責編：伊人）