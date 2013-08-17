台灣人口結構男女人數大致相當

林楠森

BBC中文網台灣特約記者

2013年8月17日

圖像加註文字， 台灣人口新統計公布，男女比例大致平衡。

據台灣官方公布的最新人口結構統計顯示，台灣的人口增加緩慢而男女的比例大致相同。

出生率與德國並列全球最低的台灣至今年七月底的總人口約為2,335萬人，人口的總增加率為千分之一點五。

台灣內政部說人口的總增加率與民俗的生肖有關，以2010年的虎年來說自然增加率僅千分之零點九，2012年的龍年人口自然增加率則上升到千分之三點二。

而眼下的男女性別比例男女大致相當，內政部則指出除男女高齡死亡率差異外，另一原因是近年來自中國大陸與外籍配偶移入的人口增加所致。

最新的男女比例為100.09，在女性持續增加下並且估計至今年底將會降至100以下。

人口集中

在不同的城市中男女比例也不相同，人口最集中的台北市與新北市都是女多於男，台北市的男女性別比例為全台最低的92.5。

台灣人口近七成人口集中在五都與桃園縣，城市人口的排名第一的是新北市近395萬人，其次依序則為高雄、台中、台北、桃園。

而人口增加速度最快的是金門與馬祖等離島，台內政部分析原因說，馬祖是因博弈公投通過引發戶籍遷入潮，人口增幅次之的金門則是因為福利措施相對優厚而引起人口遷入。

此一統計也顯示台灣65歲以上的高齡人口比率持續上升，14歲以下人口持續降低，界於其間從15歲至 64歲被視為工作年齡的人口則約1,773萬人。