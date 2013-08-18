7月中國房價同比漲幅巨大

Image caption 業者認為中國三、四線中小城市房價上漲的壓力很大。

中國官方最新數據顯示，中國7月房地產市場連續第四個月降溫，但房價年漲幅依然驚人，使得在不阻遏經濟增長的同時控制房價的努力更加棘手。

路透社根據中國國家統計局周日（8月18日）發佈的數據計算，全國70個主要城市新屋平均價格當月增長0.7%，比6月略低；與去年同期相比，房價上漲7.5%，是2011年1月路透社推出中國70市加權房價指數以來最大的同比漲幅。

70個城市裏，有62個城市房價上漲；北京和上海7月房價同比漲幅分別為14.1%和13.7%。

新華社援引國家統計局數據顯示，7月北京、廣州、深圳、上海房價同比漲幅分別高達１８．３％、１７．４％、１７％和１６．５％。

中國房地產業直接牽連著40個其它行業，是中國經濟活動的主要驅動力之一。

放鬆調控？

官方解釋稱初次買房需求和近期土地價格上漲是7月份房價攀升的主要原因。

觀察人士普遍認為中國政府遏制房價上漲失控的措施收效甚微，部分原因是地方政府的「房地產依賴」強烈。

經濟增長趨緩，使得賣地充實地方財政的願望和需求愈發強烈，對房地產市場的控制也更多停留在紙上。

路透社說，大部分城市基本上不理會中央政府今年3月出台的二手房銷售征收20%增值稅的政策，只有北京例外。

調控最嚴的城市之一溫州放鬆了對房地產市場的控制，開始允許部分民眾購置第二套房產。

官方數據顯示溫州今年7月房價比去年同期下跌2.4%。

雖然投資界預計中國可能不久就將放鬆持續了近四年的房地產市場調控以刺激經濟增長，分析人士卻認為全國範圍內購房限制政策會很快放寬。

上個月中國五家開發商的上市融資計劃最後由於未獲監管當局批准而擱淺。

供求緊張

中共中央政治局上個月發佈的一則聲明沒有提及繼續控制房地產市場，觀察人士為此揣測北京將不會出台新的控制措施。

中新社日前引述中國幾位知名房地產商對今年下半年房價的預期。

華遠地產股份有限公司董事長任志強認為今年「房價穩中有升」；金地集團董事長凌克也預計需求強勁及政府調控政策寬鬆將助推房價迅漲。

香港路勁基建董事局主席單偉豹看漲房價，但認為原因在於土地供應、對地產開發商「限貸」和新開工持續走弱造成的供求緊張。

今年5月，中國社科院財經戰略研究院發出警告說，中國住房供求已經失衡，房價面臨全面失控，如果不及時推進改革，那麼市場還將出現大起大落。

（編寫：郱書 / 責編：橫路）