深圳一女子被指網上散佈洪災謠言被拘留

Image caption 古某花被指在網上散佈洪災謠言被行政拘留10天（微博截圖）

一名在深圳工作的女子被指在網上發佈有關廣東五華縣洪災的虛假信息，星期三（8月21日）被處罰行政拘留10天。

據五華縣人民政府網站報道，8月16日，五華縣遭受「尤特」颱風餘波重創，災情發生後，該縣迅速行動，全力組織力量，抗洪搶險救災，複產工作。

報道說，此時，一名為「輕音GU」的網友在騰訊微博發佈「五華4個水庫崩塌……傷亡人數無法統計，龍村鎮100多名百姓被洪水沖走，死亡人數也達到100多名，國家政府沒有採取措施解救五華」等虛假災情信息，所發信息被轉發12次，點擊率快速攀升，達2400多條，引起群眾極度恐慌，造成了惡劣社會影響，擾亂了社會公共秩序。

報道說，當地公安機關展開調查，查清發佈信息者是深圳市寶安區某公司員工31歲來自五華縣的古某花。

8月21日下午，古某花被抓獲歸案，處罰行政拘留十日。

前一天，被民間輿論奉為網絡英雄的中國網絡紅人「秦火火」（真名秦志暉）被指涉嫌製造傳播謠言遭刑事拘留。

30歲的秦志暉在網上使用一系列名稱中都帶「秦火火」三個字的網絡ID，就中國一些重大事件在網絡上發佈信息，引起眾多網民關注。

（撰稿/責編：董樂）