前港區政協劉夢熊妨礙司法公正案提訊

2013年8月21日

圖像加註文字， 劉夢熊稱審判將讓「驚人真相」曝光。

被香港廉政公署起訴妨礙司法公正的中國全國政協前香港區委員劉夢熊到法院應訊。

64歲的劉夢熊星期三（8月21日）早上抵達東區裁判法院時並未回應媒體記者提問。BBC中文網記者在現場所見，劉夢熊面帶微笑，表現從容。

劉夢熊在聆訊上並未答辯，裁判官宣佈押後至9月4日再審，劉夢熊以20萬港元現金（2.57萬美元；15.79萬元人民幣）取保候審，不得接觸證人。

香港廉政公署指控劉夢熊今年1月透過電郵和郵件威嚇行政長官梁振英與廉政專員白韞六，要求終止廉署對他進行的一起刑事調查。

劉夢熊其後接受香港《陽光時務周刊》與商業電台合共三次採訪，提出了多項針對行政長官梁振英的指控。劉夢熊在這些採訪前後兩度被廉政公署拘捕。

據香港媒體報道，廉政公署星期二宣佈起訴劉夢熊妨礙司法公正前，他剛在東區裁判法院出席了一次閉門聆訊，據信是與廉政公署正在調查的案件有關。

廉政公署在起訴聲明中提到，劉夢熊的身份是東方明珠石油有限公司前副主席兼執行董事，而廉署正調查該公司涉嫌的一起行賄案。

劉夢熊隨後向媒體發送聲明稱，他「身正不怕影歪」，並稱：「事情的前因後果、來龍去脈，驚人真相終有機會大白於天下！屆時是非曲直一目了然！」

廉政公署此前也在高等法院提起訴訟，要求法院頒令向《陽光時務周刊》與商業電台交出對劉夢熊採訪的原始材料。高等法院將於下星期二（27日）開庭審理。