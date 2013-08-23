薄熙來案庭審首次提及海伍德案件

Image caption 濟南中院周五（8月23日）繼續就薄熙來貪污、受賄、濫用職權一案進行公審。

濟南中院周五（8月23日）繼續就薄熙來貪污、受賄、濫用職權一案進行公審。

在薄熙來案周四的庭審中，薄熙來的辯護人首次在與大連實德董事長、證人徐明質證期間，提到了被薄熙來妻子薄谷開來謀殺的英國商人尼爾·海伍德（又譯尼爾伍德）。

濟南中院官方微薄在周四晚上23點左右繼續發表了周四下午的庭審現場記錄。其中一段記錄顯示了薄的辯護人與證人徐明之間的質證：

辯護人：在2012年11月10日詢問你的時候，涉及到被告人濫用職權，你講了這樣一段話：在2012年1月27日，王立軍一直想通過你找薄熙來給薄谷開來講講，不要讓她飛揚跋扈之類的事，你沒有去。這時王立軍給你講：你要是說了就是為了黨和民族大義辦了一件大好事，如果不去就是發生一件驚天動地的爆炸事件，覆水難收，我感覺王立軍很強硬。你解釋一下當時王立軍說這話的意思。

Image caption 薄熙來的辯護人在法庭與大連實德董事長、證人徐明質證。

證人（徐明）：這是王立軍給我講的原話，我沒做過分析。

辯護人：證言中你還講，2012年1月28日晚，王立軍向薄熙來匯報完工作回到辦公室，我到王立軍辦公室，當時馬標也在，我感覺王立軍很興奮,他說給薄熙來匯報了薄谷開來的四大罪狀,包括殺尼爾伍德，還說參加辦尼爾伍德案的人都要辭職，這些事都是他壓的，他覺得和薄熙來談得很成功，我當時就覺得王立軍心眼太壞，這不是要挾領導嗎？這是你的證言吧？

證人：是。

王立軍曾任重慶市副市長兼市公安局局長。王立軍在去年2月份突然進入美國駐成都領事館，在中國內外引起巨大震動，並導致時任中共重慶市委書記的政治明星薄熙來的垮台。

去年9月24日，王立軍被成都中院一審判處15年有期徒刑。王立軍被控四項罪名，包括徇私枉法、叛逃、濫用職權和受賄305萬元。

（撰寫／責編：蕭爾）

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