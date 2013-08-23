台灣媒體持續關注薄熙來案審判

Image caption 台灣媒體持續關注薄熙來案第二天的審判。

台灣媒體持續關注薄熙來案第二天的審判，主要報紙對審判的過程與內容都提出了更多的觀察與分析。

雖然薄熙來案通過了微博「直播」，但《自由時報》指出網民認為這不及當年公審四人幫的電視直播，該報引述網民的比較說「電視直播才給力，回憶當年北京市長下馬，法官被反問得啞口無言」。

報導引述的另一網民則說「薄熙來被控收賄2,179萬，貪污500萬，如果只有這些錢的話，他一定比現在的政治局常委要廉潔得多」。

《自由時報》另一篇報導注意到了薄熙來受審判身旁兩名高大的法警，其引述網民估計這兩名法警大約兩米高，使得一米八六的薄熙來頓時被比下去，網民稱「故意安排這兩位出鏡，上級的意思」。

該報並引述網民的一項發現：把這兩名高大法警的照片放大後，發現兩人編號都是372078，網民懷疑他們不是真的法警，而是臨時請來的演員，整個庭審根本是一場戲。

政治效應

《蘋果日報》的司馬觀點欄目說，中共把薄熙來案定位為反貪樣板，但在公眾印象中，他落馬與腐敗無關。

司馬觀點指出與去年中紀委報告相比，他的罪行已經大打折扣，本來還有唱紅打黑，大玩女人，與谷開來謀殺案的牽扯，甚至和周永康密謀政法委職位等罪名，現在全部篩掉了。

欄目認為從本來的十惡不赦到現在只剩貪污收賄二千多萬人民幣，很明顯是在縮小政治效應。

司馬觀點並提到有一名在現場採訪的台灣記者稱「他的氣場太強，在大陸有志難伸，不如到台灣選總統」。

路線之爭

一些台灣媒體的評論則認為薄熙來的審判標誌出中共的路線之爭，《旺報》的一則報導說，從法院外群眾的要求，可謂此一路線之爭之縮影，不少人希望嚴審薄熙來起到警示貪腐作用，但擁薄勢力仍潛伏於大陸社會。

《聯合晚報》的一篇分析則說薄熙來並非只是一個人，而是一個派別，「是大陸土地上被左派所供奉出來的一個神祉」。

該分析並認為薄熙來垮了倒了，毛左卻不可能垮，中國仍將繼續存在「一支沒有薄熙來的薄派，這是支記載著共產黨紅色血統與胎記的靈魂部隊」。

該分析文章並稱習近平與李克強不敢殺薄熙來，因為殺了薄熙來，恐怕有朝左派又掌權了，被殺的就會是習李兩人。

（責編：蕭爾）

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讀者反饋

微博直播本來就是為了出現變故和防止這個人狗咬狗，其實，。中國大陸的民眾就算在知道真相也不能有什麼作為。。被信息封殺並紅色洗腦的後代已經沒了反抗和追求真相，頂多是地痞鬧事，賺錢奴隸，自稱憤青的髒話水軍而已。中國人都怕死，所以一個世紀以來怕死和不敢反抗已經證實，才有蛋大的日本都能佔領三分之二的中國領土，。中國大陸不敢學俄羅斯，也是注意到這點，如同民國後期，貪貧怒交加的時代，肯定一窺千里了。奇瘋, China