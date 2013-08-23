谷開來：薄熙來了解購買法國房產之事

Image caption 位於尼斯戛納的楓丹·聖喬治別墅（資料照片）。

濟南中級法院周五（8月23日）發佈了對薄熙來妻子谷開來的庭審紀錄，指稱薄熙來了解徐明出資為谷開來在法國購買房產之事。

在周四（22日）的庭審中，薄熙來否認對此事知情。

谷開來的證詞說，購買這套位於尼斯戛納的楓丹·聖喬治別墅是由徐明出的資，購買之後她拍了許多照片並設計了兩套幻燈片帶回瀋陽家中在電腦中給徐明播放。

谷開來說，在播放期間，瓜爹（薄熙來）下班回來，就加入進來一起看。

Image caption 谷開來和薄熙來在購買法國房產之事上各執一詞。

證詞說：「我就主動告訴瓜爹，我讓徐明出資在法國尼斯戛納買了房產，房產是作為保值投資的，將來留給瓜瓜，作為經營性物業，對外出租，可以有穩定的收入。」

「我還告訴瓜爹，希望瓜瓜好好做學問，不為生計奔波，影響了前程，所以讓徐明在海外買了這個房子，將來作為瓜瓜的投資固定收入，等瓜瓜長大了，讓他自己經營管理。」

「瓜爹聽完以後，對我的想法也很支持。」

谷開來的證詞還說，對於為購買這套房產所設計的複雜方案她沒有對薄熙來詳細說明過，但薄熙來對於徐明出資購買這套房產的情況是清楚的。

證詞說：「瓜爹還問我這樣做是否安全，我說購買的過程很複雜，不是以我們的名義購買的，從總體上，我購買別墅的事很安全，讓瓜爹放心。」

楓丹·聖喬治別墅位於尼斯戛納的松樹大道7號，一共三層，房屋面積350平方米，總佔地面積3950平方米，帶獨立花園、游泳池和車庫。

據公訴人出示的證據，為幫助谷開來購買這套別墅，徐明提供了231.8萬歐元的資金（相當於人民幣1625萬元）。

薄熙來否認

針對這一指控，薄熙來在庭上說：「谷開來的證言是虛構的，徐明的證言也是虛構的，王立軍的證言我認為是閒扯。」

薄熙來說：「我相信最高檢收集的這些證據都是確實存在的，但是這些證據只能證明谷開來搞了這麼一套房子。」

「這個案子打比方就好像是一個巨大的球，這個房子裏面細節很多，但是和我相關的只有球體上有一根細細的線跟我聯繫，這個線就是瀋陽看幻燈的那個情節。」

（撰稿：沙漠 責編：蕭爾）

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