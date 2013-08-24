王立軍：我是薄熙來案件的被害人

Image caption 前重慶公安局長王立軍稱他是薄熙來案的「被害人」。

薄熙來濟南審判第三天，原重慶公安局長王立軍出庭作證。王立軍稱明確告訴薄熙來說谷開來涉命案並描述薄熙來向其施暴。

王立軍稱自己「不僅是證人，還是薄熙來案件的被害人」。

根據王立軍的證詞，他於去年1月28日到薄熙來處，明確地告訴薄熙來「尼爾是被谷開來殺死的」。

王立軍還對薄熙來講述了谷開來是「怎麼去的，怎麼投的毒」。並說薄熙來可以去問家裏的工作人員張曉軍，因為他也在場。

王立軍作證說，薄熙來當時還追問了他一句是否真的是谷開來幹的。王立軍向他確認是谷開來幹的，而且「她本人也承認」。

施暴

根據法庭發佈的庭審現場記錄，王立軍在作證時講述了他被薄熙來打得嘴巴流血的情況。

王立軍稱在他告訴薄熙來其妻子涉嫌毒殺英國商人海伍德的第二天，他得到通知去薄熙來辦公室。他當時就感覺結果一定不會好。

王立軍到辦公室後看到那裏還有公安局副局長郭維國和市委副秘書長兼辦公廳主任，也是原薄熙來秘書吳某某。

他描述到了薄熙來的小會議室後，薄熙來出來「開始大罵，很不雅。我記得大約3分鐘之後，他就繞過他桌子的左側走到我跟前，他突然打過來一拳。打到我的左耳，不是一巴掌的問題...... 我發現我的嘴角流血，耳朵流東西。」

王立軍稱，他後來還是很平靜的對薄熙來說，這個事（谷開來殺人）應當面對。薄熙來聽到後「拿起水杯酒摔在地上」，同時說「我絕不接受」。

王立軍還稱薄熙來第二次「想過來施暴，後來在場的吳某某扛了一下」。

根據中國當局之前公布的王立軍案，2012年初，王立軍向薄熙來反映谷開來涉嫌殺害英商海伍德後命案後，王、谷後來矛盾激化，王立軍更被薄熙來扇了一記耳光，隨後更被從公安局局長位置調離，最終上演了王立軍叛逃美領館一幕。

2012年9月24日，四川省成都市中級人民法院對王立軍徇私枉法、叛逃、濫用職權、受賄案作出一審宣判，對王立軍以徇私枉法罪判處有期徒刑7年；以叛逃罪判處有期徒刑2年，剝奪政治權利1年；以濫用職權罪判處有期徒刑2年；以受賄罪判處有期徒刑9年，數罪並罰，決定執行有期徒刑15年，剝奪政治權利1年。

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讀者反饋

當然，這個共和國衛士王立軍是個受害者，

唱紅打黑無產階級英明領導薄熙來是個受害者，

支持辛勞為國丈夫律師妻子谷開來是個受害者，

敵後的傑出華青代表，兒子薄瓜瓜是個受害者，

發展中外友誼英人海德是個受害者，

愛國殷商，名嘴主持是一眾受害者，

還有，在案發前某環節上，因循某人意願而出具法律效力但不實的調查證明，醫學證明的知情幹部官員是受害者，

中國民眾全都是切頭切尾的加害者，可恥。未署名

有道『一子行差，滿盤皆落索』。若非薄熙來賞給王立軍那記耳光式的重拳，若非薄熙來怒憤下把王立軍調離公安局局長之職，薄熙來何須弄到今天對簿公堂，面臨發落？身在專權制度下滿朝皆貪腐的長官，在賞出【一記耳光】與輕率處理【下屬調職】之前，豈能不停一停、看一看、想一想？孟光, Hong Kong

王立軍既然是薄熙來案件的被害人，當初迫害法輪功的人是誰？請問王公安局長同志，早知今日，又何必當初。真假 善惡, 大陸廣東

有道『一子行差，滿盤皆落索』。若非薄熙來賞給王立軍那記耳光式的重拳，若非薄熙來怒憤下把王立軍調離公安局局長之職，薄熙來何須弄到今天對簿公堂，面臨發落？身在專權制度下滿朝皆貪腐的長官，在賞出【一記耳光】與輕率處理【下屬調職】之前，豈能不停一停、看一看、想一想？孟光, Hong Kong

以王立軍在囚的處境，毫無疑問的確是薄熙來案件的被害者。倘若沒有當日薄熙來那記耳光式的重拳，倘若沒有當日那次調職，以王立軍助薄打黑的忠誠賣力，說不定是薄熙來【重慶模式】的功臣呢！孟光, Hong Kong