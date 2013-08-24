濟南審判：薄熙來當庭承認有外遇

Image caption 薄熙來在反駁谷開來證詞期間親口承認曾經有外遇。

中共前重慶市委書記薄熙來第三天在濟南中級法院受審途中，親口承認自己曾經有外遇，並因此導致谷開來把薄瓜瓜帶到英國。

星期六（8月24日）上午出庭的證人王正剛稱他曾經向薄熙來提出，因為薄瓜瓜在外國學習，「家裏困難」，建議薄熙來把一筆500萬元人民幣的公款留為己用。

濟南中院下午開庭後於微博上發佈上午庭審的 第五份筆錄，提到薄熙來認為相關供詞不實，薄熙來此時就提到了外遇問題。

2012年9月28日， 官方新華社播發中共中央政治局「雙開」薄熙來的消息時曾提到，中共中央紀律檢查委員會的報告認定薄熙來「與多名女性發生或保持不正當性關係」。

不過，此一指控後來沒有下文，直到今日薄熙來在庭審陳述中自己提出。

「非常憤怒」

根據濟南中院發佈的筆錄，薄熙來說：「谷開來她是個很要強的人，她絕對不會在我面前哭窮。」

「而且把薄瓜瓜帶到英國去上中學完全是她一手操辦的，給我打了個招呼就走了，甚至這個事情是有賭氣的性質，在此之間我有過外遇。」

「而這個事情呢，她表示非常憤怒，她把瓜瓜帶走，在很大程度上是出於一種賭氣就走的。」

薄熙來所反駁的證詞是關於他涉嫌在2002年出任遼寧省長時挪用「上級單位」撥給大連市用於改造「涉密場所」的款項。公訴方宣讀谷開來於去年11月5日作供的筆錄，進一步說明公款轉移過程。

薄熙來說：「我對谷開來是有感情的。她是一個比較脆弱的女性，加上經濟情況她必死，通過檢舉很快就能出去了。」

「那她能檢舉誰呢？所有我的指控都出自谷開來。」

當被審判長王旭明問他是否認為谷開來證供不應被採納時，薄熙來說：「值不值得採信請審判長，請法院來定，我只說自己知道的情況，我並沒有猜測，我不去猜她，因為我和谷開來是27年的夫妻。」

法院下午開始進入濫用職權罪部分的法庭調查。

（撰稿：葉靖斯 責編：伊人）

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薄熙來怎麼看都是個清官, 子女在國外的共產黨領導何止千萬, 費用何來???SXY, Boston, USA