「薄熙來稱扇王立軍耳光乃首次打人」

Image caption 薄熙來承認對王立軍動粗是自己修養不好。

薄熙來審判第四天，法庭筆錄引述谷開來證言稱，扇王立軍耳光是薄熙來「這輩子第一次打人」。

根據濟南中級法院星期天（8月25日）發佈的第二份庭審記錄，谷開來在一份證言中指出，2012年1月29日薄熙來召見王立軍後，薄熙來告訴了她扇王立軍耳光的事。

谷開來還說，薄熙來告訴了她這是他「這輩子第一次打人」，後來時任中共重慶市委副秘書長吳文康也向她透露，薄熙來當著吳文康與時任重慶市公安局副局長郭維國面前大罵王立軍。

她還說，據吳文康所言，薄熙來當時越說越急，扇了王立軍耳光，摔了杯子，還說：「你告吧，你去告吧，怎麼不連我也告啊？」

薄熙來其後自辯時承認了摔杯子一事，並說「我自己修養不夠」。

不過，他反駁了王立軍星期六出庭時所稱「突然打過來一拳」的說法，並對公訴人在法庭出示的王立軍被打穿耳膜醫生證詞的說法表示不接受。

扇耳光事件發生前一晚，王立軍向薄熙來匯報了谷開來涉嫌殺害海伍德一事。

薄熙來在庭上說：「我當時的心態對王立軍的胡言亂語有深刻的看法，所以第二天我的火才這麼大。」

扇耳光事件發生後，王立軍2月2日被免去兼任公安局長職務，轉而分管科教文體工商等工作。王立軍2月6日進入美國駐成都總領館，使整個醜聞曝光。

（撰稿：葉靖斯 責編：伊人）

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讀者反饋

正是這一記重重的耳光，毀了自己處心積累的鴻圖大計。孟光, Hong Kong

薄熙來工作作風霸道是出了名的。在重慶胡整商家，打黑（社會）有之，黑打更暴。看著賺錢的眼紅，抓著點偷漏稅或行賄等把柄，就朝死裏整。王立軍也是個行伍出身的家伙，他居然動手突然襲擊，你信他「這輩子第一次打人」？文革中，他這種性格要沒打過人，真還難以相信（他老爹被「揪出來」以前，他是「聯動」的頭目，神氣得很。據說聯動某一夜，打死2200多人）。【他踢斷薄一波三根肋骨，不知真假】。未署名