薄熙來案：姜豐首度回應與法國別墅牽連

Image caption 公訴方指出谷開來通過徐明委托姜豐管理在法國戛納的別墅。

中國中央電視台前主持人、首屆國際大專辯論賽冠軍隊成員姜豐周日（8月25日）通過微博，首次就其與薄熙來家人在法國戛納別墅的牽連發表聲明。

以「地主家的變天賬」為名在新浪微博註冊的姜豐針對名為@WZ傻福的評論說：「你太迷信媒體或英美媒體了。媒體上的信息不都是真的、對的、更不是全部。」

「我相信WSJ、紐時、電訊報的記者都做了功課，但他們能接觸到的信息源是有限的。」

「我沒有意願、也沒有義務回答記者的問題，或更正他們的報道。」

「管家」

《華爾街日報》（WSJ）8月5日稱，法國地中海度假勝地戛納的一幢豪華別墅可能與薄熙來之妻谷開來謀殺英國商人海伍德一案有關。

文章作者、該報駐北京記者裴傑（Jeremy Page）次日在接受BBC中文網採訪時說，他花了好幾個月的時間，尋找和調查不同的消息來源，最終找到了在法國戛納一家房地產的名字，可能與薄家的房地產糾紛有關。

之後他順藤摸瓜，找到該房地產的一些詳細資料，包括一些公司登記記錄、稅務情況以及該房地產的管理者等等。

其中在該房地產的一些文件中找到了法國建築師德維萊爾、英國商人海伍德以及中央電視台前主持人姜豐的名字。

英國《星期日電訊報》8月11日在新聞版刊登調查報道稱，由已經持有英國籍的中國知名電視主持姜豐管理的一處位於法國戛納的海景豪宅可能成為即將開審薄熙來貪腐案的關鍵證據之一。

文章描述姜豐為生活在英格蘭南部大學城劍橋市一位經常在網上把自己和兩個孩子的生活照與公眾分享的「普通媽媽」；她的英國丈夫理查德·杜比在英國公營的國民醫療服務系統（NHS）就職。

文章指出，常人很難想像姜豐會與薄熙來案以及英國商人海伍德在中國遇害一案有任何瓜葛。

然而，姜豐上周被證實是法國戛納一處豪宅的「管理人」，並迅即捲入了薄熙來貪腐案和谷開來謀殺海伍德案的漩渦。

文章說，2013年8月8日，姜豐發佈了一組別墅的部分內景照片：別墅坐落在法國南部戛納一個山坡上，是一座六臥室附帶游泳池的豪宅，並有面積約4000平米的花園，能觀賞到地中海海景。

姜豐證實自己別墅管理人，但拒絕確認房產最終所有者。

女友

在對薄熙來有關受賄的指控中，大連實德集團董事長徐明出庭作證。公訴人提出谷開來的證詞，表明谷開來由於對法國建築師德維萊爾、英國商人海伍德越來越不信任，凖備將別墅的管理權移交給徐明的女友姜豐。

姜豐周日在此前發出的另一微博中說：「在一個單身女人與一個單身男人的戀愛裏，二奶、小三，傍大款等當下常用詞語都不適用。我不會因為財富而愛上一個人，也不會因為財富而拒絕一個人。」

Image caption 姜豐因代管別墅而捲入中國30年來最大的政治醜聞當中。

「我的生活自然、真實、未曾炫耀，未曾躲藏。我的言行發自內心，不挑戰誰，也不取悅誰。我守理、守法、聽從內心。人生都有旦夕禍福，我只主宰我能主宰的部分。」

姜豐的這一段話引起網民@WZ傻福的評論，稱她「背叛老公、做徐明二奶」，從而導致以上姜豐進一步的聲明。

博士

姜豐在新浪微博的身份認證是「杜比教育集團董事長、劍橋博士」。

姜豐成名始於1993年的新加坡國際大專辯論賽。她和復旦大學的隊友在日後變為中共高官的王滬寧率領下奪得辯論賽冠軍。

姜豐於1994年被畢業分配到中央電視台國際部正大綜藝組，擔任編導兼外景主持人。1997年她擔任《文化視點》欄目主持人、製片人。

2001年她來到英國劍橋；2003年開始攻讀博士學位；2004年10月2日姜豐與理查德•杜比結婚。

（撰稿：高毅 責編：伊人）

網友如有評論，請用下表：

讀者反饋

一個企圖心強、積極面對生活的人，他的人生歷程必也充滿傳奇多彩多姿的。在貪污腐化視為閒事的國度裏，把權錢視為追逐目標的人，其人生的歷程必也錯綜繁雜令人看得眼花撩亂嘆為觀止的。熙來、立軍、開來與姜豐只不過是走在這條路上的路人甲乙丙罷了。孟光, Hong Kong