薄熙來：王立軍暗戀谷開來

Image caption 薄熙來在法庭上稱王立軍暗戀谷開來

薄熙來星期一（8月26日）在法庭自辯時稱，王立軍叛逃並非因為被打，而是因為向谷開來表白被他撞見。

薄熙來說：「其實王立軍為什麼要跑，他自述的那幾個理由根本都不成立，包括公訴人講的那幾個理由我認為也是非常牽強的。

「他真正理由就是因為王立軍他自己已經交代了，他暗戀著谷開來，情感糾結，他不能自拔，也向谷開來做了表白。這個他與谷開來寫信時寫出來了，而且自己打自己八個耳光。谷開來說你有點不正常，他說我過去不正常我現在正常了。

「沒想到這時候我突然出現，我把東西收走了，他知道我的性格，他侵害了我的家庭，侵害了我的基本情感，這才是他真正叛逃的原因。王立軍實際上想把水攪渾。」

薄熙來披露這一驚人內幕之前再度提及他打王立軍一巴掌的事件，並說：「我打他一巴掌，我向法院向中央誠懇地檢討。」

但是他隨即表示：「我一巴掌把他打跑，我有錯誤。但是一巴掌就打出一個叛徒來也不容易。」