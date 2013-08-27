涉嫌在華非法獲取信息外國夫婦被捕

Image caption 習近平和溫家寶的家人及家庭財產信息被外媒披露曾使中國當局非常尷尬與惱怒。

上海警方以涉嫌在中國非法獲取公民個人信息逮捕了一對外籍夫婦。

被捕的外國人分別為57歲的英國籍男子皮特·漢弗萊和他的60歲美籍華裔妻子虞英曾。

此前曾有廣泛報道認為，漢弗萊因為涉及葛蘭素史克（中國）賄案被捕。

新華網引述上海警方說，自2003年以來，漢弗萊夫婦通過搜集、購買等手段非法獲取中國公民大量個人信息，包括公民戶籍地址、家庭成員、出入境情況、房產及車輛以及其他信息資料。

現任中國最高領導人習近平和前任總理溫家寶的家庭財產及親屬情況被外媒披露曾一度令中國共產黨政府極為惱火與尷尬。

英國駐北京大使館已於上周證實了漢弗萊夫婦的被捕，但當時並未透露其他有關細節。

「嚴重侵犯隱私」

上海警方說，漢弗萊夫婦將這些信息進行分析匯總後編製成調查報道，高價出售給委托客戶。

這些客戶主要為大型跨國公司，包括製造業企業、金融機構、律師事務所以及其他機構，每年獲利高達數百萬元人民幣。

據警方說，他們在漢弗萊夫婦的公司搜查出超過500份調查報告，已查明其中數十份報告「嚴重侵犯了中國公民的個人隱私」。

上海警方還說，漢弗萊夫婦已對「犯罪事實」供認不諱，並表示「對犯罪行為非常後悔，向中國政府道歉」。

警方說，於7月份被拘留的漢弗萊夫婦已於8月16日被正式逮捕，目前該案件正在進一步審理之中。

（撰稿：沙漠 責編：蕭爾）

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讀者反饋

高官高幹的個人信息乃屬隱私，兼且是國家機密，豈容他人搜集？何況是非我族類的外國人？孟光, Hong Kong