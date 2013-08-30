「表哥」楊達才案庭審結束 當庭認罪

Image caption 楊達才的千萬財產中有近一半無法說明來源

備受矚目的陝西「表哥」楊達才受賄、巨額財產來源不明一案周五（8月30日）在陝西西安中級法院庭審結束。中國媒體報道說，楊達才當庭認罪，表示願意服法。

公訴人指出，楊達才及家人名下財產1177.68萬元，其中有504.5萬元無法說明來源，對此楊達才回答說「應是下屬和同學過節送禮」。

公訴人還指控楊達才擔任省安監局局長期間，利用職務之便，為一家公司獲取甲級資質提供方便，三次共收取賄賂25萬元。據報道，楊達才表示對公訴內容沒有意見。

這次審判並沒有像薄熙來案公開庭審微博，官方媒體引述楊達才的最後陳述說：「自己工作幾十年，最後跌入犯罪深淵，給黨和政府、家庭造成傷害，自己追悔莫及。自己確實犯了罪，願認罪服法。」

曾是陝西安監局局長的楊達才，因為在2012年8月26日一場造成36人死亡的車禍現場面帶微笑，引起公眾質疑，進而進行「人肉搜索」，發現這位「微笑局長」在不同場合佩戴多塊名表，被網友轉載，遂被稱為「表哥」。

這一事件引發不少網友接著報料其他佩戴名表的官員。

楊達才隨後被開除黨籍、涉嫌犯罪問題移交司法機關處理。

當天審判結束後，審判長宣佈待合議庭評議後，擇日宣判。

名表

新華社的報道說，輿論關注的楊達才多款名表問題，庭審並未涉及。

報道又說，楊達才被控受賄的案件一起就價值25萬元，千萬元的財產中有一半無法說清來源。

有網友說：「態度好！表的問題就算了。」

也有人說：「隨便一個官兒就有上千萬財產，習總您應該多查一些。」

（撰稿：高毅 責編：董樂）

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