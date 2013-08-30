習近平登「遼寧艦」 航母機庫首曝光

Image caption 習近平登上停泊在大連港的中國首艘航母「遼寧艦」。

據中國媒體報道，中共總書記、國家主席兼中央軍委主席習近平近日視察了瀋陽軍區，並登上中國首艘航母「遼寧艦」。

中國中央電視台30日晚在新聞聯播節目中播出了8月28日習近平視察「遼寧艦」的畫面，節目中首次播出了「遼寧艦」機庫的畫面。

新華社報道說，習近平在出席十二屆全運會開幕式前夕，專門視察了瀋陽戰區部隊。

28日上午，習近平前往海軍某艦載機綜合試驗訓練基地，觀看艦載機滑躍起飛、阻攔著陸訓練，實地察看有關設備。

當天下午，習近平又趕往大連，登上停泊在大連港的「遼寧艦」，參觀艦上設施，並與中國首批航母官兵交談。

這也是薄熙來案庭審結束後，習近平首次前往薄熙來曾經擔任過市長的大連。

29日下午，習近平又前往瀋陽軍區機關視察，並再次強調黨指揮槍的重要性。

他說，新時期強軍理念的重點就是「要確保部隊絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠，任何時候任何情況下都堅決聽從黨中央、中央軍委指揮。」

航母建設

Image caption 中央電視台報道中顯示的「遼寧艦」機庫內景。

同日，中國國防部新聞發言人楊宇軍在回答記者提問時否認外媒所報道的有關「遼寧號」不具戰鬥力的說法。

此前曾有報道稱，俄羅斯對「遼寧艦」各個系統進行了分析，得出了一個結論，認為遼寧艦是沒有戰鬥力的，沒有自保能力。

楊宇軍表示，外媒就「遼寧艦」戰鬥力的報道是沒有根據的，也是站不住腳的。

他說，「類似這種故意貶低或者故意誇大中國軍隊武器裝備性能的言論，我們認為都是純屬炒作。」

此外，有媒體報道目前中國已經在大連造船廠開工製造第一艘國產航母，也是中國的第二艘航母。

對此，楊宇軍表示，「遼寧艦」是中國第一艘航母，但絕對不是唯一的一艘。中國將根據國防和軍隊建設需要，統籌考慮發展航母的建設問題。

（撰稿/責編：尚清）

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