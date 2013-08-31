薄熙來庭審秘密證詞再爆「驚人內幕」

Image caption 預期，對薄熙來的審判結果將於9月初公布。

美國《紐約時報》網絡版周五發表文章, 再次爆料薄熙來庭審中一些未公開的驚人細節。

有關內容來自薄熙來庭審中未被當局公開的薄熙來證詞。

該證詞透露，在薄熙來的副手，時任重慶市公安局局長的王立軍逃到成都的美國領事館之後，薄接到上面的指示如何處理王立軍，以保全自己。

根據《紐約時報》所拿到的有關庭審秘密證詞記錄的文件，薄熙來稱是根據上級要其隱瞞真相的旨意來處理王立軍的。

上級指示他對外公開說王立軍的消失是「健康原因」。而真實的原因則是同一名英國商人被謀殺有關。當時，中國只有極少數人了解這一情況。

薄熙來所指的上級即中央政法委，而周永康是當時的中央政法委的書記。

對薄熙來的指控中有一條是「濫用職權」，但薄熙來說，他不過是在聽從上面的命令而已。

薄熙來說，他當時接到了中央政法委的六點指示，其中之一就是以「健康理由」解釋王立軍的「不露面」。

《紐約時報》在星期四（29日）得到了當時在法庭上一名旁聽審判的人根據記憶寫下的兩份庭審記錄文件。

據該報的報道，當時為中央政治局常委之一的周永康這樣做，顯然是要保薄熙來。周希望薄成為自己的繼承人，但是薄的倒台無疑也削弱了周永康。

據悉，最近一段時期中共內部正在考慮如何處理周永康。而此前，周永康的許多親信也紛紛落馬。

內部鬥爭？

在王立軍出事後，互聯網上出現了兩件「神秘事件」，一是出現了一個重慶醫院關於王立軍患有「嚴重抑鬱症」的診斷；二是在重慶官方微博網站上貼出一個告示，稱王立軍正在接受「休假式治療」。

《紐約時報》的文章說，據中共內部人士稱，在王立軍被押送北京後，中共中央辦公廳主任令計劃命令北京的一家軍區醫院對王立軍進行秘密精神狀況檢查，檢查結果為王立軍患有間歇性精神問題。

而當薄熙來知道這一結果後，他曾請求令計劃以及主管該家軍醫院的劉源上將把這一結果「洩露」出去，但遭到兩人的拒絕。

因為如果這一結果「洩露」出去的話，無疑有助於為薄熙來「開脫」，同時讓人對王立軍的話無法信任。

中共內部人士稱，如果令計劃和劉源當時做出不同的選擇的話，那有可能薄熙來今天不會倒台。

預期，對薄熙來的判決將於9月初宣佈。

編譯：凱露 責編：李莉