英媒：蔣潔敏落馬 改革派劍指利益集團

2013年9月1日

圖像加註文字， 今年3月在兩會後蔣潔敏被從中國石油天然氣集團公司董事長的職位調任國資委主任

路透社報道，中國政府透露正在以「嚴重違紀」指控調查管理國家資產部門的最高官員，與此同時當局似乎正在推進反腐和改革力度。

中國政府監察部發佈簡短消息說， 國務院國資委主任、黨委副書記蔣潔敏涉嫌嚴重違紀，目前正接受調查。當局通常以「嚴重違紀」指官員腐敗。

中國國家主席習近平將打擊腐敗作為其新政的一個重要內容，他發誓要在反腐敗過程中既「打蒼蠅」，也「打老虎」。

今年3月在兩會後蔣潔敏被從中國石油天然氣集團公司董事長的職位調任國資委主任。國資委是國務院下面的部級單位，直接對100個國有企業負責。

此次對蔣潔敏調查的宣佈為外界預料之中，因為上周中國石油天然氣集團公司的幾名高管因為腐敗接受調查。這次宣佈不久前，對重慶前市委書記薄熙來的受賄濫權審判剛剛結束。

本來蔣潔敏擔任國資委主任應該在今後5年當中在改革國有企業過程中發揮重要作用，即允許私人投資進入重要的經濟領域。

利益集團

一些經濟學者警告說，中國推遲對私營資本開放一些政府控制的行業，中國年增長7-8%的經濟目標就很難實現。但是國有企業改革遇到來自利益集團的阻力，他們認為企業競爭會危及他們的集團利益，而且黨內保守勢力不願意看到更多的經濟改革。

中共將在11月召開會議討論深化改革問題，為今後10年中國的經濟改革制訂計劃。但經濟學人信息社的分析員鄧肯認為，政府在改革方面遇到來自國有企業的阻力，因此紀檢部門這時候開始採取行動干預。他說這可能意味著改革會加快步伐。

還有資深的行業分析員認為，中國石油天然氣集團公司之所以成為整肅目標，主要因為該集團是中國最大的壟斷企業之一。中石油的問題積累了太久，到了很難解決的地步。

中國依賴一些大型國企為中國市場保證了能源供應，在全球市場確立了重要的地位，但是北京意識到這種做法很難繼續下去。

（編寫：橫路 責編：路西）

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讀者反饋

劍指利益集團者，本身何嘗不也是利益集團？改革派也者，自身何嘗不也是保守派的真身？中共往往刻意用冠冕堂皇的詞句混淆視聽，以表示打擊對手的正當性與合法性。政治之所以污穢，乃操話語權者往往採用各種負面的話語打擊對手以圖欺騙大眾愚弄百姓。孟光, Hong Kong

長期多次實名向國資委紀檢投訴舉報央企中鋼公司領導幹部

多人涉貪污、洗錢、欺詐、瓜分國有資產金額上億人民幣，並附有涉案證據，迄今未有任何答覆。涉案中鋼公司律師，趙舒女士揚言「中鋼公司擁有普通人無法想像的勢力」看來其言不假，不但能操控全國法院，貪污腐敗連國資委也不敢查辦，習近平主席說的反貪腐看來只是又一場「樣版戲」。未署名

第四段「國資委是國務院下面的部級單位，直接對100個國有企業負責。」翻譯似乎有問題，經查原文為"SASAC is a ministerial-level body run by China's cabinet, and is directly responsible for more than 100 state-owned companies."國資委不對企業負責(responsible to)，而是負責（監管）這100家企業(responsible for)。建議修改為：直接負責監管100餘家國有企業。Jack, Shanghai, China