警方確定男童被挖眼案嫌犯為其伯母

Image caption 警方認為男童被挖雙眼案的嫌犯是他的伯母

中國當局說，山西警方偵破了引起許多人關注的男童被挖雙眼案，查明犯罪嫌疑人是受害男童的伯母。

新華社報道，公安部派出專案組到山西指導案偵工作，山西警方成立專案組全力偵破，現已查明犯罪嫌疑人為受害男童郭斌的伯母張會英。

報道說，經專案組深入調查走訪，現場勘查，並經DNA檢驗，在張會英的衣服上多處檢驗出受害男童的血跡。

41歲的張會英8月30日在自家院內跳井自殺身亡。她是山西省汾西縣對竹鎮喬家莊人，生前在汾西縣永安鎮一家養殖廠打工。

新華社的簡短報道沒有提及張會英作案動機。

郭斌24日被人騙至野外，雙眼被殘忍地挖掉。

郭斌母親王文麗說，在送醫途中母子倆斷斷續續的問答中，她了解到施暴者外表看是一名女性，普通話口音，且知曉兒子的名字。

她說，「犯罪嫌疑人叫著他的名字問，你們家有玩麻將的嗎？」

有報道稱，郭斌被挖掉眼睛之前，父母租住的房子被開成棋牌室，郭斌經常跑到朋友家玩耍，這個棋牌室是家庭收入的來源。

據此，有人懷疑郭斌被挖眼可能因家裏的生意與外人結仇。但他父母均否認與他人結仇。

案發後第二天，兩顆眼珠在事發地附近被找到；第三天，警方排除了此案屬人體器官買賣的可能性，並且懸賞10萬元徵集線索。

郭斌已被送入山西省眼科醫院救治，目前沒有生命危險，但確定永久失明。

山西眼科醫院的醫院院辦主任楊彩珍介紹，目前孩子的生命體徵和眼部情況都比較穩定，醫院將進行繼續治療，再經歷一系列的手術後，眼睛將裝上義眼。

（撰稿/責編：董樂）

網友如有評論，請用下表：

讀者反饋

『媽，為什麼那麼黑？』

『孩子，天還未亮啊！』

六十多年前，民眾以為站起來了，看見光明瞭，豈料年復年，六十多年了，天還未亮。

『孩子，有夢最美，前面還有一個中國夢等著啊！』

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>