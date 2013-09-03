分析：阿富汗未來局勢與習近平中亞之行

Image caption 習近平會見了土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫

中國國家主席習近平星期二（9月3日）抵達土庫曼斯坦首都阿什哈巴德，開始對中亞四國的訪問。

一些觀察家注意到，美國將在16個月內從阿富汗撤軍，這也許意味著大批武裝分子到時將離開戰區，湧入中國邊境附近地區，造成不穩定因素。

包括中國領導人在內的許多人都相信，阿富汗政府軍將無法維持當地的安全，而目前專心對付美國軍隊的武裝分子將會進入脆弱的中亞國家，甚至中國西北部地區。

許多人認為，習近平目前對中亞四國的訪問是為了加強中國同這一地區的貿易及其他聯繫，並擴大中國在這個傳統上由俄羅斯主導的地區的影響力。

美聯社援引上海國際問題研究院俄羅斯和中亞專家李新的話說，中亞地區的繁榮、和平和穩定對中國的發展至關重要，而美國軍隊的撤離可能產生擴散性的影響。

經濟影響

習近平對土庫曼斯坦、哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦和吉爾吉斯斯坦四國的訪問是他在今年3月就任中國國家主席之後對這一地區的首次訪問。

他在結束對吉爾吉斯斯坦的訪問之後，還將在那裏參加上海合作組織年度高峰會議。

這是一個由中俄兩國佔主導地位的組織。北京希望通過這個組織在自己已經對這一地區具有強大經濟影響力的基礎上，再增強其外交影響力。

中國在2010年超越歐盟，成為中亞地區最大的貿易伙伴，又在2011年同中亞五國實現400億美元的貿易額，其中大多數來自石油和天然氣交易。

目前，有兩條油氣管線從土庫曼斯坦和哈薩克斯坦通往中國。

與此同時，中國向這些國家提供了大量的經濟援助，並且為這個地區6600萬人所急需的基礎設施提供投資，包括協助興建連接塔吉克斯坦和中國的2.3公里長的沙爾-沙爾隧道。

安全關切

分析人士認為，保護自己的能源供應和投資是中國需要保持中亞地區穩定的重要原因。但更為重要的是，中國需要切斷新疆維吾爾族穆斯林中的極端分子從中亞地區得到的支持。

美聯社援引美國蘭德公司高級政治研究員斯科貝爾的話說，北京受到不安全感的困擾，擔心來自內部的挑戰和來自外部的威脅連到一起，擔心維吾爾人越過邊境擴散。

與此同時，中國對美國在中亞地區的存在並不滿意。中國曾敦促吉爾吉斯斯坦關閉美國用以向阿富汗運送部隊的馬納斯空軍基地，並且認為這樣的基地是美國試圖遏制中國在這一地區影響力的戰略組成。

但是，中國同時正在利用美國軍隊創造的條件在阿富汗獲得自己的利益，包括實施開採銅礦和煤礦的計劃。

北京在去年夏天同這個深受戰亂困擾的國家簽署了戰略伙伴協議，並且在去年9月份派遣中國負責安全事務的最高官員周永康訪問喀布爾。他也是46年來訪問阿富汗的最高級中國官員。

分析人士表示，在美國軍隊即將撤出阿富汗之際，中國似乎正在等待和觀望阿富汗的未來局勢，而不願意做出更多的承諾。但是，中國對阿富汗可能出現的動蕩和擴散效應深感關切。

編譯：躍生 責編：李莉