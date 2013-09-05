中國將調查污染對不育症的影響

Image caption 專家懷疑，中國普遍存在的環境污染可能加劇了不育症比例。

中國科學家計劃在明年展開全國性研究項目，以確定化學污染物與不斷增多的不育症之間的聯繫。

據香港英文報紙《南華早報》報道，該研究項目已獲科學技術部批准，將由南京醫科大學、中國科學院和上海交通大學聯合舉行。

幾年前，中國科學家對內分泌干擾物與男性不育症之間的聯繫展開過調查。

據中國《財新網》報道，研究小組負責人張俊表示，這項科研項目將集中探討干擾人類荷爾蒙系統的有機污染物（Endocrine disruptors）是不是會影響女性生育能力。

張俊在周三接受《南華早報》的採訪時說，這項研究將是首次大規模、有系統地調查環境干擾物與女性不育症之間的關係。

去年12月，新華社曾報道，在2010年所有中國育齡人口中患有不育症的人數上升到12.5%，而20年前這一比率只有3%。

報道還說，雖然一些專家認為，70% 中國女性不孕症和50%的男性不孕症都是由不健康的生活方式造成的。

但也有一些專家懷疑，中國普遍存在的環境污染可能也扮演了一個角色。

張俊的研究小組將檢驗女性血液和尿液中大約20種干擾荷爾蒙的化學物質的水平，整個研究將耗時五年。

張俊說，「我們不可能檢查每一種環境有機污染物，所以我們選擇把焦點放在我們日常生活中常用的化學物質，如殺蟲劑、雙酚和一些新型製衣材料中的化學物質。」

他說，「我們每天都會發現新的化學物質，但問題是我們不知道這些新的化學物質對我們的健康是否會構成威脅。我們的研究將為此提供證據，根據這些證據我們可以制定政策，防止這種環境污染所帶來的任何危害。」

（編譯：尚清 責編：顧垠）