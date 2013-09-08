習近平抵達烏茲別克斯坦進行國事訪問

中國國家主席習近平9月8日晚抵達烏茲別克斯坦首都塔什干開始對該國進行國事訪問。

中國媒體報道說，習近平訪問烏茲別克斯坦旨在進一步促進雙邊關係和合作。在訪問期間，習近平將與烏茲別克總統舉行會談，雙方還將簽署一系列協議。

自從中國和烏茲別克斯坦在1992年建交後，兩國關係發展迅速。中國媒體報道說，中烏關係在2012年提升為戰略伙伴關係。

習近平在訪問烏茲別克斯坦前訪問了哈薩克斯坦。他在結束對烏茲別克斯坦的訪問後還將對吉爾吉斯斯坦進行國事訪問。

習近平將在吉爾吉斯斯坦參加上合組織峰會。

（編寫/責編：橫路）