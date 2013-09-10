劉志軍親信張曙光涉嫌受賄案開庭

Image caption 張曙光涉嫌受賄案將在北京二院開庭審理。

原鐵道部運輸局局長、副總工程師張曙光涉嫌受賄一案星期二（9月10日）在北京市二中院開庭審理。

57歲的張曙光被控在2000年至2011年受賄4755萬元。

旁聽了庭審的中國《法制晚報》記者稱，張曙光在法庭上表示認罪。

《法制晚報》記者發微博稱：「張曙光今天開庭時，穿了一身黑色服裝，腳踩一雙老頭鞋，與平日一頭黑髮不同，今日頭髮已顯花白，但精神狀態尚可。語言表達思路清晰，神態自若。」

張曙光落馬前主要負責高鐵技術引進、鐵路裝備購買和招投標，曾在中國高鐵技術引進談判中任首席談判代表。

2011年2月12日，中國當局宣佈原鐵道部長劉志軍因「涉嫌嚴重違紀」而遭到調查。在劉志軍被免職十餘天后，被視為劉志軍親信的張曙光被停職審查。

被控受賄和濫用職權罪的劉志軍已經在7月被判處死緩。

裸官

中國媒體稱，張曙光在鐵道部有「裸官」之稱，妻子王興很早就帶著孩子移居美國，並在洛杉磯有佔地近三千平米的別墅。

張曙光的女兒張曦曦2008年從美國斯坦福大學畢業後被摩根大通香港分部雇佣，2011年8月離職。

而美國證券交易委員會此前宣佈對摩根大通雇佣中國官員子女的做法展開調查，以確認該銀行是否從此做法中獲利。

原中國鐵路工程總公司於2007年改組成中鐵股份公司，是由摩根大通負責籌備在上海與香港上市。

其後，據媒體報道，鐵道部曾聘請摩根大通等投行為京滬高鐵籌備上市，但有關項目因2011年7月溫州動車組追撞事故而胎死腹中。

（撰稿/責編：伊人）