廣州倉庫發生爆炸事故造成4人死亡

Image caption 廣州爆炸據信是危險品卸載時發生事故造成

廣州白雲區星期二（9月10日）中午發生爆炸事故，造成死傷。

《廣州日報》記者稱，消防部分初步確認為裝載危險品集裝箱車在卸貨中發生爆炸。

記者表示，根據現場找到的殘肢判斷，爆炸可能導致至少四人死亡，其中可能包括司機和貨主。

中午12點，白雲區鵝掌坦路發生爆炸事故，目擊者稱數百米外都可以看到濃煙。

互聯網上出現的據稱來自爆炸現場的照片中可以看到當地一座行人天橋的台階上有一截燒焦的殘肢。

《南方都市報》稱，爆炸現場附近一家幼兒園受到波及，部分兒童受傷被送往醫院。

（撰稿/責編：伊人）