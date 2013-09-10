王金平：絕不接受非法的指控

林楠森

BBC中文網台灣特約記者

2013年9月10日

圖像加註文字， 台立法院長王金平從馬來西亞返回台灣，在機場記者會上表示絕不接受非法提出的指控。

被馬英九指控關說司法的台立法院長王金平從馬來西亞返回台灣，他在機場召開記者會表示絕不接受非法提出的指控。

王金平抵台時機場擠滿了上千名接機的民眾高喊＂王院長加油＂，接機者包括了傳出將接任王金平立法院長職務的國民黨立委洪秀柱。

王金平說，他是以嚴肅沉重的心情發表聲明。他表示，特偵組在沒有他本人說明下對他未審先判，並趁著他出國時召開記者會對他提出指控，這樣的行為是違法濫權。

從政風格被廣泛認為處事圓融的王金平說，追求和諧並不代表軟弱，他對於非法的指控絕對不會接受。

對於遭指控他關說司法一事，王金平說，立法院在審查今年中央政府總預算時，通過決議對司法濫權追訴要求司法提出改善項目報告，這是立法院通案關切的議案，並非針對個案。

他表示，他打電話給法務部長是要提醒其避免濫權上訴的情形，並沒有就個案要求不上訴。

院長換人？

王金平在發表聲明時在場的群眾時而鼓掌贊同，而在王金平一旁的副院長洪秀柱則面無表情。

從馬英九召開記者對王金平提出嚴厲指控，以及行政院長江宜樺稱對沒有王金平的立法院有心理凖備等一系列動作，被輿論廣泛視為馬英九打算換掉王金平。

國民黨將在周三召開針對王金平召開考紀會，若他被開除黨籍將失去國民黨不分區立委資格，也失去了立法院長職務。

王金平在機場發表聲明中說，希望國民黨考紀會不要受到特偵組不實指控的影響，他同時也指出考紀會沒有邀他到場說明，若考紀會要求他一定會去。

對於馬英九對他提出的一系列指控，他則說，馬英九是受到＂不肖司法人員＂的蒙蔽。

在被記者問到他若遭國民黨開除是否會組織政壇的第三勢力時，王金平則表示不回答這種假設性的問題。

連戰聲援

國民黨榮譽主席連戰就馬英九作法提出批評，他說，不該用這種不當方式來羞辱王金平，連戰並說，馬英九在王金平人在國外時對他提出指控，作法有欠周延。

馬英九通過總統府發言人反擊連戰說，不是馬英九不尊重王金平，而是王金平不尊重司法。

連戰辦公室主任說，連戰關心的是國民黨團結以及社會穩定，總統府發言人則反擊說＂難道是要團結在縱容司法關說的風氣裏＂？

聲援王金平的連戰被撤除了以總統特使身份代表台灣參加亞太經合組織元首峰會資格，而引起議論紛紛，總統府發言人則說這是因為連戰自己表示倦勤。

但連戰辦公室主任說，對於連戰將不再代表台灣出席峰會一事，是通過媒體報導才得知。

（責編：顧垠）