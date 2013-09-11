分析：馬、王攻防戰 王金平動向受矚目

嚴思祺

BBC中文網台灣特約記者

2013年9月11日

圖像加註文字， 給與王金平撤銷黨籍處分，但他將喪失不分區立委的身分。

國民黨周三（9月11日）召開考紀會處理立法院長王金平涉及關說案，決議予以王金平撤銷黨籍處分，王金平將喪失不分區立委的身份，也將離開立法院長職位。

據黨章規定，王金平若不服處分，可於收到決定書後20天內提出申訴。

王金平在考紀會處分後首度現身。王金平說，難過是難免的，但他處之泰然，並會循正常管道提出申訴，避免更多紛爭。

對於王金平來說，目前的情勢並非無可挽回。王金平只要搶在考紀會將審議結果交付中選會之前，支付擔保金，提出假處分，把案件轉往法院審理，在審判結果出爐前（通常一、兩年），仍可保留國民黨籍與院長寶座。

國民黨籍立委許舒博2010年涉嫌收賄遭法院判決有罪，當時也被開除黨籍，差點失去不分區立委資格。但他不認罪，先提起上訴，隨後又向法院繳交擔保金，取得假處分裁定書，對國民黨發出強制處分令，要求國民黨不得在審判定案前，註銷他的立委資格。

黨內反馬勢力

目前傳出，國民黨屬意現任副院長洪秀柱、國民黨政策會執行長林鴻池，分別接任立法院正、副院長。國民黨要讓規劃人選上榜不是問題，但票數高低可以一窺黨內反馬勢力的力道。

事實上，反馬勢力已展開動作。國民黨籍立委李慶華在上會期領銜提出「你是否同意核四廠停止興建不得運轉？」公民複決案主文與理由書，但他10日突然發佈聲明說，政局發生嚴重變化，立院也必然陷入擾嚷紛亂，目前處理「核四公投案」時機極為不宜，宣佈撤回核四公投案。

至於黨內反馬勢力是否會導致國民黨又一次分裂？從王金平返國前往接機的11名黨內立委紛紛轉趨低調來看，目前似乎還不成氣候。是否牽動明年七合一地方選舉，和2016年總統大選？現在言之過早。

政治生態

未來，立法院長將負責貫徹黨意，黨意結合議事優勢，會有一定的方便性，但勢必引起朝野動蕩，立法院政治生態面臨重組。立法院新會期17日開議後，行政院長江宜樺能否順利上台報告，就是重要的觀察指標。

立法院席次共112席，其中國民黨65席、民進黨40席、台聯3席、親民黨2席以及無黨籍2席。由此可見，國民黨是多數黨，但為何行政院推出的法案無法順利通過？國民黨認為，院長王金平推動不力。這也是國民黨堅持要換掉王金平的原因，改由作風強勢的洪秀柱繼任。

馬政府原本規劃在上會期通過核四公投案，但遭到在野黨強烈抵制而延宕至今，如今又遭自家人宣佈撤案，徒增困擾。核四僵局如何化解，考驗執政團隊。兩岸服貿協議也是相同的情況，不但無法在上會期通過，還必須逐條審查，橫生變量。

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讀者反饋

看來，選擇走民主道路的台灣，終於走上了多黨制及政黨輪替的常態，這總比一黨獨霸權位，人民無從選擇，被迫硬性依附來得令人舒服。馬、王這場攻防戰，就讓他們打個夠好了，好讓他們的真面目呈現出來，給人民在來屆大選時作出明智的取捨選擇。 孟光, Hong Kong

王居然讓陳光誠在立法院演講，肯定要下的喲。 ih, asfjl

試問王金平,馬英九衝突的原因是否是一場因為服務而進行中國的貿易戰，

華盛頓不撤回核四, 北京不撤回服務貿易法案

這是一個華盛頓和北京問題?

這不是王金平,馬英九就可以解決! cvs, china

民進黨40席 + 國民黨去為王金平接機的立委11席 = 51.

此消彼長, 國民黨 = 54;

民進黨+王金平(+台聯) = 54; 則與國民黨平手.

親民黨+無黨籍親中, 但與馬關係較差,

為關鍵少數, 服貿協議會過的機率比較大,

但馬也有可能彎不下腰, 觸怒了這些關鍵少數. AL