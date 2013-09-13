人物介紹：維權企業家王功權

Image caption 王功權長期聲援許志永的教育平權活動

王功權，1961年出生於中國吉林省，1984年畢業於吉林大學管理工程專業，之後任職於中共吉林省委宣傳部。

王功權於1988年辭去公職前往海南，並於1991年同馮崙、劉軍、王啟富、易小迪和潘石屹等人共同成立了作為萬通集團前身的海南農業高科技投資聯合開發總公司，任總經理。

他隨後在1993年至2003年間先後擔任萬通集團董事局副主席、名譽主席和萬通國際集團董事長等職，之後離開萬通集團。

他同時在1999年至2005年間擔任或兼任過IDG高技術創業投資基金高級合伙人。

王功權在2005年加盟鼎暉投資，負責創辦鼎暉創業投資基金，成為鼎暉創業投資基金高級合伙人。

私奔

2005年，王功權與前妻結束了19年的婚姻，同現任妻子結婚。

2011年5月，王功權通過微博宣佈放棄一切，和江蘇中孚投資有限公司創始人王琴私奔，寫下「總是春心對風語，最恨人間累功名。誰見金銀成山傳萬代？千古只貴一片情」的《私奔之歌》，引起網友圍觀。

42天之後，王功權通過微博宣告回家。在此期間，他辭去了在鼎暉的職務。

他在私奔歸來之後接受媒體採訪時表示，他和王琴在事件中受到了很大的壓力。

他還說，「我和太太還是有感情的，在一起生活也不是不可以……」

哥倫比亞大學

隨後，王功權攜妻兒以訪問學者身份前往美國哥倫比亞大學東亞研究所學習考察，並於2013年初回國。

王功權在美國哥倫比亞大學的研究課題據信是「公民社會和民主轉型」，據稱現在把更多的時間投入到了公益事業中，為所見的不公奔走，關注各種弱勢群體。

今年7月，王功權曾參與簽署一封聯署信，聲援因發表至中國國家主席習近平公開信而遭到拘押的著名維權律師許志永。

許志永於去年11月發表題為「一個公民對國家命運的思考」的公開信，批評政府為「維穩」對民眾實施的高壓政策，隨後遭到軟禁，並在7月遭到拘押，8月正式逮捕。

星期五（9月13日），北京市公安局警員以涉嫌擾亂公共秩序的罪名把王功權從家中帶走。警察同時在王功權家中進行搜查，帶走了他的電腦等物品。