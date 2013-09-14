浙江樂清小學生流鼻血事件五人被停職

2013年9月14日

圖像加註文字， 北白象鎮第九小學目前已回到被列為危房的老校區復課。

中國浙江樂清市政府表示，發生在當地的北白象鎮第九小學學生流鼻血事件已查明事發原因，五名相關責任人被停職，中共樂清市紀委介入調查。

9月4日起，剛搬到新校區開課的樂清北白象鎮第九小學陸續有約20名學生流鼻血，部分還伴有其他症狀。校方經協調後緊急搬回被評定為危房的老校區上課。

樂清市政府稱，浙江省衛生廳專家組認定，事件為校內教室中甲醛超標及學校周邊工廠排放的有害物質空氣所致。

此外，市環保、住建、國土等部門對新、老校區周邊1公里範圍內的49家企業、作坊停水停電，並暫停第九小學新校區的刷漆與防漏作業。

「多重原因」

樂清市政府此前證實在學校附近的東方電鍍廠檢出空氣中鉻酸霧超標，學校內一些已油漆的地方檢出內苯和甲苯。

圖像加註文字， 新校區的教學樓防漏等工程已被暫停。

市政府稱，浙江省衛生廳專家組星期五（9月13日）針對此次集體流鼻血事件得出四點結論：

兒童是鼻出血易感人群，特別在季節變化時

暴露於不良的空氣環境，導致部分學生出現鼻腔黏膜出血擴張、糜爛等局部病變

此次鼻出血病例集中發生的原因是在原有局部病變基礎上，學校周邊含有鉻酸霧、氯化氫等有害物質的空氣和新校區教室中甲醛超標刺激鼻腔黏膜所致

心理健康自評量表測試表明，小部分學生存在心理應激反應。

目前，原來出現流鼻血症狀的學生已全部復課，樂清市人民醫院專家會診組已對校內745名學生進行了體檢；質檢部門對新校區使用的油漆和用於防漏的瀝青送檢。

市政府說，中共樂清市委常委會決定由市紀委牽頭介入調查這起事件，並責成市環保局立案調查東方電鍍廠等企業涉嫌非法排污問題進行立案調查。

與此同時，市環保局環境監察大隊北白象中隊中隊長、市教育局北白象教育學區輔導中心主任、市國土資源局北白象管理所所長、市住建局北白象管理所所長，以及北白象鎮磐石社區主持工作副主任被市政府停職檢查。

對於北白象九小在未經驗收的情況下啟用新校舍，人民網星期天引述樂清市教育局副局長王旭良說：「北白象九小考慮到老校有六個教室是C級危房，雖經加固，仍有隱患；新學年新增了班級，老校容納不下；新校區主體工程已完工，家長有要求搬入新校區。」

（撰稿：葉靖斯 責編：威克）