澳門立法會選舉各陣營爭奪新議席

Image caption 分析認為代表博彩業利益的社團給澳門民主派社團帶來衝擊。

澳門舉行立法會選舉，輿論預期去屆直選議員全部連任，但親北京社團與民主派陣營均設法爭奪新增議席。

星期天（9月15日）適逢聯合國國際民主日，澳門全境31個投票站從早上9時（格林尼治標凖時間1時）開放，至21時關門，點票結果最快將從星期一（16日）凌晨2時起陸續發佈。

本屆選舉議席有所增加，澳門27.6萬名選民將選出14個直接選舉議席，全澳有20組參選名單，合共145名候選人競逐。

澳門廉政公署於選前逮捕兩名涉嫌賄選的嫌疑人。行政長官崔世安投票後稱，選舉過程公平公正，強調將堅決執法，不容許任何不法行為。

澳門立法會選舉管理委員會星期六深夜表示，已經接到數個候選名單投訴遭傳謠抹黑，並已向警方備案。

香港《蘋果日報》也指出一些澳門社團涉嫌提供廉價旅遊團等好處予選民，有賄選之嫌。選管會稱已把一些投訴轉交相關部門處理。

「激烈但低調」

這次選舉是澳門去年通過政制改革方案，《立法會選舉法》修訂後的首次選舉。

澳門現有人口為59萬，全立法會共設33個議席，其中直選議席新增兩席到14席、由社團法人投票產生的間接選舉議席增加兩席到12席、由特首委任的維持7席。

親北京的《澳門日報》稱：「吊詭的是今屆主要選團均強調恆常工作，低調宣傳，形成『市面冷、網絡熱』的奇怪現象，網絡抹黑、謠言特別多，宣傳期尾段連珠爆發。」

香港《南華早報》引述澳門大學政府與行政學系副教授仇國平說，這與多數候選人傾向於在所屬社團內部動員選民有關。

澳門政治以社團而非政黨為主導，被視為民主派的社團新澳門學社於上屆有吳國昌、區錦新與陳偉智三名議員，另代表土生葡人和公務員利益的高天賜（Jose Coutinho）也被認為是立場開明。

香港教育學院社會科學系系主任盧兆興對法新社說，本屆選舉親北京陣營的力量明顯增強，代表博彩業利益的社團也舉足輕重，澳門民主派面對著嚴峻的挑戰。

《南華早報》引述同屬澳門大學的副教授餘永逸說，當前的澳門猶如1970年代的香港，經濟正在騰飛，民眾對經濟的關注程度遠高於社會矛盾。

餘永逸指出，澳門目前的失業率只有2%，大學畢業生能輕易找到月薪1.4萬澳門元（1753美元；1.07萬元人民幣）至2萬澳門元之間的工作，坐擁巨額博彩收益的澳門特區政府也不吝派錢。

繼立法會選舉後，明年澳門治權移交15週年之際將有行政長官換屆選舉。崔世安是否尋求連任有待分曉。

（撰稿：葉靖斯 責編：伊人）

網友如有評論，請用下表：

讀者反饋

澳門立法會僅開放14個直選議席，各界就籍此大造文章，仿似在民主路上邁進一大步，一片光明似的。際此民主潮流浩浩蕩蕩的時代裏，這種點綴式的鳥籠民主選舉，究竟是值得高興還是令人唏噓的一回事？ 孟光, Hong Kong