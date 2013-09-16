北京大興摔死女童案開庭
- 2013年 9月 16日
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北京大興2歲多女童被當街摔死一案星期一（9月16日）開庭公審，檢察官要求嚴懲被控故意殺人罪的被告韓磊。
庭審在北京市第一中級人民法院西中法庭進行。
旁聽庭審的媒體記者在微博上稱，韓磊在法庭上「表情比較平靜，帶眼鏡，聲音較小」。
7月23日20時許韓磊和朋友因停車問題與當時推著嬰兒車的婦女李某發生爭執。
期間，韓磊對李某進行毆打，後將年僅2歲10個月的李某之女孫某某從嬰兒車內抓起舉過頭頂摔在地上，導致孫某某因重度顱腦損傷死亡。
起訴書稱：「韓磊目無國法，故意非法剝奪他人生命，致人死亡，犯罪性質極其惡劣，情節、後果特別嚴重。」
起訴書還特別指出：「韓磊曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執行完畢後，在五年以內故意犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，應當從重處罰。」
此前媒體曾報道，韓磊在獄中對自己摔死女童的行為非常後悔，多次表示不想活了，希望自己被判死刑。
韓磊摔死女童案引起廣泛社會關注，在社交媒體上，絕大多數評論也都認為應對韓磊判以極刑。
（撰稿/責編：伊人）