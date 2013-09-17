Image caption 李嘉誠：不支持佔領中環 不撤資香港

香港富商，長實及和黃主席李嘉誠表示，他不支持香港佔領中環的做法，同時還表示將不會撤資中國。

香港媒體報道，李嘉誠周二（17日）在會見傳媒談到佔領中環問題時表示，表達意見可以有很多途徑，但反對用對立的方法爭取民主。

他認為，佔領中環使中環癱瘓 ，傷害經濟造成負面影響，破壞香港金融中心形像，又未必能達到民主目的，激化社會情緒，無助解決問題。

與此同時，李嘉誠還表示他「愛香港、愛國家，『長實』『和黃』絕對不會遷冊，相信多年後都會屹立於香港」。

但他強調，生意規模大小會隨香港及世界的政治和經濟情況而做出決定，當然股東的利益，他亦要負起絕對的責任。

關於買賣資產，例如出售百佳，這是商業的決定，過去十多年，至少在四個國家出售了以數千億計的海外電訊業務，將來不一定只出售香港及中國項目，亦可能會出售部分外國項目。

李嘉誠稱，集團「有賣亦有買」，例如今年三月，以四十億元收購了位於葵涌的亞洲貨櫃碼頭。

在談到有關上海設立自由貿易區方面，李嘉誠表示，對香港影響大，如果香港不急起直追，會落後於人。

他認為上海發展不錯，長江三角洲有好多人才。其實，於抗日戰爭前，上海已比香港先進，不論在工業、消費及服務上 。

他談到香港競爭力的問題時稱，在1997年，香港的內部生產總值與新加坡差不多，但今天香港遠低於新加坡；新加坡房屋政策成功，教育、新科技都做得好，給市民很多機會。

他還勸勉香港人急起直追，自強不息。