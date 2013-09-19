薄熙來獄中家書：不會辱沒父母的光榮

Image caption 薄熙來希望自己的兩個兒子能成為好兄弟

即將在濟南被宣判的前重慶市委書記薄熙來在獄中給家人寫信，感謝家人的關心並再度表示自己冤枉。

博訊網日前發表據稱是薄熙來家書的文字，而香港《南華早報》星期四（9月19日）報道稱，兩名與薄家關係密切的消息來源證實了這份家書的真實性。

這封家書落款為9月12日，是薄熙來去年3月失去自由以來首份被公開的家信。

薄熙來在家書一開始就感謝家人的「關心、同情和理解」，並說庭審時「你們在我身後，就像有靠山，心裏就特別踏實」。

薄熙來對手足們誓言自己不會辱沒父母的光榮，並說「媽媽的照片就放在我的牀頭，有慈母陪伴，我不孤獨」。

他再次否認自己與谷開來受賄以及在法國買別墅無關，並強調自己對谷開來謀殺英國商人海伍德毫不知情。

但他表示：「把我牽連進去，真冤枉，但總有一天會搞清楚，我會在監獄中靜靜地等。爸爸一生坐了多次監獄，我會以他為榜樣！」

他在家書的最後提及他的兩個兒子，並以薄一波給薄瓜瓜起的名字「曠逸」稱呼小兒子。此前即使在法庭上他也是一直叫幼子薄瓜瓜。

薄熙來寫道：「望知、曠逸是好孩子，我希望他們能繼承家風，有所為，成為好兄弟。」

（撰稿/責編：伊人）