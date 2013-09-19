新疆軍警「突襲地下武器庫打死12人」

Image caption 在新疆中國當局同當地維吾爾人之間的關係緊張

《紐約時報》報道說，上月中國軍警在新疆突襲被當局稱為「恐怖主義者設施」的時候打死12名男子，打傷20多人。

該事件最先是自由亞洲電台在周三報道的。

據報，3周前的突襲發生在喀什附近的村莊，但突襲行動的細節最近才被披露出來。當地官員對自由亞洲電台說，那些男子在靠近吉格代加依村的沙漠營地製造並且測試爆炸裝置。

《紐約時報》的文章說，新疆中國當局同當地維吾爾人之間的關係緊張。維吾爾人長期以來認為當局限制他們的語言和宗教活動，並對此不滿。自6月份以來，至少100多人死於新疆南部發生的暴力衝突。新疆900萬維吾爾族人口大多生活在南疆地區。

新疆發生的一些暴力行動是維吾爾人攻擊當地的漢族人，但是流亡海外的維吾爾人組織和人權組織說，大部分傷亡是由於警察對抗議和未經授權的宗教活動嚴酷鎮壓所致。

中國官員一般都把新疆的衝突暴力說成是恐怖主義，說他們是「分離主義者」或「宗教極端分子」，不過他們很少提供具體證據支持他們的指稱。

雖然新疆最近暴力頻繁，但中國國家媒體並沒有報道８月２３日發生在吉格代加依村的攻擊行動，許多相關細節也還沒有得到澄清。據報，當天有數十名武裝警察包圍了裏面聚集了30名男子的秘密武器中心。

一位居民對亞洲自由電台說，那些人正在製造的一個火箭發射裝置意外發生爆炸後，有人向警察告發。當地一名宗教領袖說，那些人在武器中心裏面練習使用爆炸裝置。他們的活動被警察直升機發現，警察立即採取了襲擊行動。

另外一個目睹了突襲行動的居民說，死者被就地掩埋。在吉格代加依村突襲發生３天前，在附近的依力克其鎮還發生過另外一次突襲行動，那次突襲導致至少15名維吾爾人死亡。

那些維吾爾人當時聚集在一起祈禱。但是當局說他們進行非法宗教活動，並且為發動攻擊做培訓。不過當局從現場繳獲的武器不過是一些刀和斧頭。

最近幾周，新疆當局對在最近騷亂中被捕的嫌疑人宣判了重刑。上周３名維吾爾族男子被判死刑，他們去年春天在魯克沁鎮參與了血腥衝突，那次暴力事件導致46人死亡。８月另外兩名男子被指參加了喀什附近的衝突被判死刑，那次衝突導致至少21人死亡。

（編譯：蒙克；責編：李莉）