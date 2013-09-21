今年最強颱風「天兔」將直撲珠三角

Image caption 「天兔」颱風在台灣造成9人受傷。

號稱今年威力最強的颱風「天兔」正逐漸逼近廣東沿海，正面直撲珠江三角洲。

「天兔」颱風在星期六（9月21日）通過台灣南方海面，暴風圈籠罩南部和東南部地區，造成9人受傷。

中國中央氣象台周六發佈最高等級的颱風紅色預警，17時消息稱「天兔」颱風正距離香港東偏南方向660公里的台灣近海海面上。

消息說，「天兔」颱風將以每小時19公里的速度向西北偏西方向移動，強度變化不大或略有減弱，逐漸向廣東沿海靠近。

中國氣象局已經將重大氣象災害（颱風）Ⅲ級應急響應提升為Ⅱ級應急響應，應對今年第19號超強颱風「天兔」。

為了應對「天兔」來襲，將正面迎戰超強颱風的廣東政府已經要求領導幹部提前一天結束中秋休假，迅速到位。

三號風球

在香港方面，超強颱風「天兔」逼近香港，香港各行各業嚴陣以待，政府跨部門緊急應變監察。

香港天文台周六23時40分發出最新熱帶氣旋警告三號強風信號，預料香港平均風速每小時41至62公里，颱風「天兔」可能會對香港構成嚴重威脅。

在天文大潮影響下，「天兔」引起的風暴潮有可能在周日晚導致低窪地區水浸，天文台提醒市民提高警惕，盡早做好防風防水浸措施。

「天兔」的逐漸迫近使得香港海空交通受到影響，包括國泰、港龍、香港航空在內的多家航空公司將取消周日傍晚所有離開及抵港的航班。

（撰稿：陳書敏/ 責編：立行）