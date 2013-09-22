英媒：薄熙來獲無期徒刑發出政治信號

2013年9月22日

圖像加註文字， 分析認為，雖然薄熙來被判重刑，但是挺薄人士大有人在。

中共前重慶市委書記薄熙來星期日（9月22日）被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

英國《衛報》在濟南的記者指出，這個判決向外界發出了一個政治信號。

文章指出，薄熙來受賄、貪污、濫用職權罪名成立的判決已經是預料中事，但他在上個月審判中翻供，否認相關控罪的做法給他帶來比人們預料更加嚴厲的刑期。在宣判之前，很多人預料他可能被判15年到20年有期徒刑。

文章稱，這個判決希望給這起導致中國高層混亂局面的政治事件劃上一個句號。而判決同樣也為今年秋季的十八屆三中全會作凖備。

《衛報》引述學者章立凡表示，對薄熙來的審判以及對「網絡謠言」的打壓，旨在鞏固中國新領導層的權威。

不過他也指出，但是也存在一些不同聲音。挺薄派仍然大有人在。

文章說，薄熙來因為之前在重慶的時候所倡導的唱紅打黑路線受到很多普通民眾的支持，即使在受審期間，他仍然還表達了對貧困狀況的擔憂。因此，即使現在薄熙來倒台，也不乏支持者。

該報還採訪了另外一名學者陳子明指出，對於習近平和中共來說，下一步是繼續「打老虎」反腐。這也是他們唯一能夠做的事情，因為習近平不會去做其他人期待他做的事情。而中國也確實有很多「老虎」需要清理。

不過，陳子明也指出，其目標應該是與薄熙來的支持者和黨內反對派達成妥協，而不是將他們清除。

（編譯：林杉 責編：路西）

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讀者反饋

薄熙來獲無期徒刑發出政治信號就是告訴國內上下大小官員今後要聽我的，一切以我為核心，不得有異心。孟光, Hong Kong

我相信，看到這篇東西的人，不是在國外，就是翻牆。國外生活很久的人，就沒有國內那種痛苦的感覺。

我很理解朝鮮內部封閉的人民對於自己生活狀態的判斷。他們會認為吃野菜是很光榮的。因為國家要求他們吃，要求他們去死，這都正常。

這和本拉登要求下面的人給他們殉葬一樣。

他說什麼呢？就是你殉葬了，就可以到天國，過更好的生活。。。呵呵呵。現在生活太難了，所以你死了，以後會更好。

有時候我都在想，為什麼我自己不做個什麼神教組織，忽悠一下你們這些人呢？想想還是算了，自己睡覺去。bhan, cary, NC, USA

我上面說的，其實還是個家的觀念，共產黨自己是個家，這個家的主子在對誰做處分這很正常。就像我對我兒子禁止玩遊戲一樣。無期薄，正確的選擇。

中國從文字上面就會說「國家」國和家。治國如烹小鮮。這都很合理。

問題是你是其中一員，卻，又排除在這個家庭之外，因為你不是公務員！你不是黨員!你是存在於這個家庭之外的，那些可以被他們考慮為放棄的的人！

你說氣不氣，交稅養活他們，他們卻不把你當自己人！

醫療放棄了，教育放棄了，住房放棄了，養老也要放棄了。。。這家除了要錢給他們自己，還給咱們這些不是家裏人的人有什麼福利呀?

我懇請大家不要再那麼的無知，雖然看到這個的人不會出現在中國。因為屏蔽了。bhan, cary, NC, USA

那些認為判10-20年的人認知有問題，看的不透。縱觀歷代王朝，對於不聽話的，發配衝關，賜死多的是。用腐敗的名義來清除政治對手的多了去了。

現在中國是比較文明瞭，把薄發配了，還是條好漢（目前資訊發達），這不行。賜死，那會動蕩的，也不行。10-20年？太短，這些王親國戚們有威脅！

於是大家喝過特供茅台後，決定拖！無期，就是拖著不辦。看以後怎麼樣吧。薄說判決不公是沒用的，看以後你怎麼樣翻盤吧。

看，你就不是這個圈子的吧，所以你瞎起哄什麼呀，我也就是看看而已。其實跟自己一點關係都沒有。bhan, cary, NC, USA

這種爛劇看的真夠多的。官場情殺狗血劇情。一早就斷定是無期而不是立即槍決。而又不是那麼個十幾、二十年。黨團體內那些判斷標凖，也差不多就那些了。

從這個好像很公開的判決看到，實際上中國共產黨，還是以一個團體進行統治的，你普羅大眾看看好笑，他們自己在玩自己人而已，跟我們一點關係都沒有。

想要成為他們的一員嗎？請考公務員。然後巴結上司，把自己收到的錢上供，自己留一點，老百姓么，那就看你自己怎麼看了，呵呵呵。bhan, cary, NC, USA