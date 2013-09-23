港媒：薄熙來當庭高呼「判決不公」

Image caption 中央電視台播出薄熙來在法庭上戴手銬的畫面

香港多家媒體星期一（9月23日）引當庭旁聽了薄熙來庭審的消息來源稱，薄熙來聽到被判處無期徒刑後，當庭高呼「判決不公」。

《明報》引旁聽者稱，薄熙來聽到審判長宣佈他被判無期徒刑後，大聲抗議：「判決不公！嚴重不實！既不公開，也不公正！完全沒有採納我和我的律師有理有據的辯護意見。」

多家報紙以「咆哮」形容薄熙來在法庭上的抗議聲。

《蘋果日報》還引旁觀者稱薄熙來當時「狀如雄獅」。

《明報》消息來源稱，薄熙來當庭「咆哮」後，法警馬上給他戴上了手銬，並被帶走。

這名消息來源說：「他在被法警強行帶走的時候，雖然說不上是掙扎，但是很明顯他還是想繼續講話的，卻不讓他繼續講。」

央視畫面

根據中央電視台播出的宣判時的法庭錄像，薄熙來在聽到自己被因受賄罪被判處無期徒刑時仍顯得比較平靜，但隨著法官繼續宣讀他因貪污罪被判處有期徒刑15年以及因濫用職權罪被判處有期徒刑7年，他的表情漸漸嚴肅。

隨著法官開始宣佈他將被數罪並罰，執行無期徒刑，剝奪政治權利終身時，薄熙來數度深呼吸，看起來似乎是要抗議的樣子。

畫面這時候轉向法庭後方的角度，然後又轉向法官，在整個判決宣讀完畢之前沒有再出現薄熙來的鏡頭。

由央視畫面無法看出薄熙來是在什麼時候「咆哮」法庭的，而在畫面中出現的薄熙來雖然身邊兩名法警把持著他的兩肩和雙手，但並沒有戴手銬。

中央電視台在晚間旗艦新聞節目「新聞聯播」中用近5分鐘篇幅報道薄熙來案宣判，報道包括法警給薄熙來戴手銬的畫面，並給他戴著手銬的雙手一個特寫鏡頭。

從畫面上可以看到薄熙來用力握拳導致雙手青筋畢露，而且雙拳明顯顫抖。隨後他即被法警帶出法庭。

（撰稿/責編：伊人）