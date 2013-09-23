日媒：中國政治弱局難免薄熙來事件

童倩

BBC中文網日本特約記者

2013年9月23日

圖像加註文字， 日本媒體認為，薄熙來案暴露了中共體制的弱點

有關前重慶市委書記薄熙來被判刑的議論周一（9月23日）在日本仍見餘波。

《朝日新聞》周一以社論分析指出，薄熙來案始末意味著中國現在的政治弱點下，還可能再發生"薄熙來事件"。

題為"從薄熙來事件看出中國弱點"的社論說，動搖中國的一大政治案件落了幕，表面上看這是一個貪腐事件，但實際上是一場激烈的權鬥。

難揭的貪腐

內容說，薄熙來為貧困階層建住宅、唱毛澤東時代革命歌曲的異色政策令他站在不滿中共官員貪腐的百姓一方，成為挑戰黨中央優先經濟成長、放任貧富懸殊的手法。

社論指出，為了打擊薄熙來，中共黨中央需要刑事案的理由，薄熙來自身存在的貪腐問題自然成為追究線索。

但《朝日新聞》認為，薄熙來被控的貪腐金額只縮小到一部分，如果追究所有貪腐，就勢必累及其他領導人，黨中央必須確保權威不受損。

分析說，黨中央為了體現公正，用微博公開現場，但結果薄熙來也利用這一公開演出，把案件的政治性公諸於眾。

無神的中國

《朝日新聞》指出，薄熙來的強硬表演正是當今中國政治的弱點，是從毛澤東到鄧小平去世為止，國家中樞存在建國神話人物的時代結束。

社論指出，新體製成立過程突出了地方官晉升中央的野心，令過去就存在的密室政治曝光。

社論認為，今後中共可能很難重返過去通過暗地複雜的爭奪和妥協來決定權力繼承，而且中國民眾也會更為嚴厲地審視有關過程。

例如這次薄熙來的支持者從重慶來到遙遠的山東法庭外，可謂1989年天安門事件以來，久違的官民共鳴紀錄。

社論最後說，在外人看來，中國現在是走在富國強兵道路上的大國，但內部其實正為圍繞無神統治的深淵難題煩惱不已，今後多極權力和貧富懸殊引起的不安將會繼續，在這種脆弱的政治中，可能就還會發生第二個"薄熙來事件"。

定案難推翻

其它日本主流傳媒繼續議論的薄熙來案包括薄熙來是否上訴的問題，但幾乎各大傳媒眾口一詞地分析指出，在中國司法二審制度中，薄熙來這類政治案是黨中央定案，上訴也難推翻。

另外各大傳媒還議論著，日本官方電視台NHK報道的薄熙來被判刑的新聞周日在中國播放時又被人為中斷的現象。

NHK的新聞以往只要觸及中國領導層認為敏感的內容，便會在中國出現無訊號畫面。

共同社分析說，周日被中斷的原因相信是NHK採訪了一些中國街頭市民，其中有人說薄熙來冤枉。