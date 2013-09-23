颱風「天兔」已致廣東25人死亡

Image caption 天兔最終未正面吹襲香港，但風浪仍大。

中國民政部星期一（9月23日）發佈統計稱，截止當天早晨9時，颱風「天兔」已經導致廣東省25人死亡。

來自廣東省的數據稱，當地超過356萬人受災，其中22.6萬人被緊急轉移。

颱風「天兔」在星期日傍晚7時40分登陸廣東汕尾，由於颱風來襲恰逢天文大潮期，狂風暴雨與大潮引發嚴重災情。

「天兔」登陸汕尾後，以每小時20-25公里的速度向西偏北方向移動，並以12～14級的風力穿過汕尾、惠州、深圳等地。

「天兔」一夜之間導致廣東省7100餘間房屋倒塌，直接經濟損失32.4億元。

廣東省已經啟動三級救災相應，中國民政部和國家減災委也啟動了國家四級救災應急相應。

上個月給廣東造成嚴重災害的颱風「尤特」也是在汕尾一帶登陸，並給當地造成嚴重損失。

颱風「尤特」造成廣東省22人死亡，直接經濟損失86.3億元。

港澳

香港雖然為「天兔」來襲做好萬全凖備，氣象專家也曾警告這可能是數十年來吹襲香港的最強颱風，但最終「天兔」由北面擦過，未給香港造成嚴重損失。

不過香港航空交通仍需時間恢復正常。據港府與機場管理局公布，星期天全天與星期一早晨累計取消超過600班出境與到達航班，另有數百航班延誤。

澳門同樣沒有遭到颱風強烈吹襲，此前受香港發出八號颱風警報信號影響而停航的港澳快速渡輪已恢復通航，澳門機場有數十航班被取消。

香港與澳門均在中午前撤銷所有颱風警報信號。

（撰稿：伊人／葉靖斯 責編：伊人）

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