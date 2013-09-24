中聯辦稱已做好應對英國對香港事務搗亂

Image caption 中聯辦官員郝鐵川稱對英國插手香港事務「絲毫不感意外」。

中國中央政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦）官員郝鐵川周二（9月24日）在香港《新報》發表文章，稱中央政府應經做好了凖備「應對英國人搗亂」。

文章顯然是針對近來英國和美國政府官員對香港普選發表的評論。

不久前，英國外交及聯邦事務部國務大臣斯懷爾（Hugo Swire）周末在香港《南華早報》與《明報》發表署名文章說，英國在香港普選問題上「隨時凖備提供任何支援」。

中國政府在文章發表後指責英國對香港事務「說三道四」「動機不純」。

而美國駐香港總領事夏千福也在（Clifford Hart）周二（9月24日）對香港普選發表看法，表示美國支持香港實現普選。

「不感意外」

中聯辦宣傳文體部部長郝鐵川周二在香港媒體上發表文章的標題是：同英國反中亂港勢力的鬥爭將長期不止。

他在文章中說，英國官員斯懷爾的文章是表示英國要「公開插手香港普選事務」。「這對熟悉一點英國殖民歷史的人們來說，絲毫不感意外」。

郝鐵川還說，「英國在撤出任何一個殖民地之前都會搗亂一番，撤出之後還會伺機干預一下。在這些方面，他們會言而無信，翻手為雲，覆手為雨」。

郝鐵川在文章的最後表示「一些反中亂港的英國人不會『金盆洗手』，我們早已做好他們搗亂的凖備」。

這是中國官員近來對有關香港問題發表的又一次強硬表態。

與此同時，中共《人民日報》旗下《環球時報》星期二（9月24日）刊登署名香港媒體工作者張利的文章，進一步抨擊香港「佔領中環」行動的本質是「暴民抗命」。

而郝鐵川23日也曾在香港《經濟日報》撰文，表示不認同「公民提名」普選行政長官，稱這一提法「遠離基本法立法原意。」

評論說，中國中央政府最近這一系列措辭日益強硬的表態，似乎顯示出北京對香港政局的不安以及對香港2017普選缺乏把握。