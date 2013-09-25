中國20年內需增5000多架客機

Image caption 飛行員短缺、機場和航線擁擠、高鐵競爭等因素，將給航空運輸發展帶來不利影響。

中國航空工業集團公司周三（25日）發表民用飛機中國市場預測年報稱，未來20年，中國共需要新增民用客機5288架。

官方新華社引述這份報告說，中國民用航空運輸總周轉量在2012年位居世界第二位，中國民航機隊規模持續成長，2012年年底機隊規模達到1941架，其中客機1841架、貨機100架。

報告還說，進入2013年，中國民航局正逐步放開航空公司的籌建許可，預計將有更多航空公司進入市場。

同時，國外航空公司也加大對中國二線城市的市場培育力度。

報告指出，為應對當前形勢，大型航空公司開始探索低成本航空的營運模式。

中航工業表示，航空貨運市場依然低迷，但中國航空快遞業務存在較大的市場空間，民營的快遞公司加快籌建貨運航空公司的步伐。

中航工業預測，從長期來看，中國經濟持續成長、城市化進程加快、居民消費升級等因素，將有利於航空運輸持續發展。

但是報告認為，飛行員短缺、機場和航路擁擠、高鐵競爭等因素，將在一段時間內給中國航空運輸發展帶來不利的影響。

（撰稿/責編：路西）