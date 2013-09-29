「詐彈」信息致飛機備降 中國稱將重判

Image caption 中國最高法稱今年以來涉及航空運輸的恐怖信息的案件有80多起。

中國最高法院針對編造、故意傳播虛假恐怖信息案件發佈司法解釋訂明定罪與量刑標凖，其中，謊稱飛機有炸彈導致備降將被重判。

最高法院星期天（9月29日）表示，傳播虛假恐怖信息而導致航班備降或返航等六種情況，視為嚴重擾亂社會秩序，將在五年以下有期徒刑範圍內酌情從重處罰。

發言人孫軍工在發佈會上說，今年5月中旬接連發生的六起飛機「詐彈」案造成北京、上海、廣州等地共22架次航班返航、備降或延遲起飛，給民航企業和廣大乘客造成了重大損失。

對於在網絡上發微博、微信等跟朋友開玩笑的行為，最高法院刑三庭副庭長呂廣倫說，虛假恐怖信息不管是個人直接傳播，還是編造後因沒有保密而致使信息被傳播，都要面對刑責。

孫軍工表示，根據這份司法解釋，「虛假恐怖信息」的定義為以發生爆炸威脅、生化威脅、放射威脅、劫持航空器威脅、重大災情、重大疫情等嚴重威脅公共安全的事件為內容，可能引起社會恐慌或者公共安全危機的不真實信息。

司法解釋還規定，發佈或傳播虛假恐怖信息造成三人以上輕傷或一人以上重傷、造成直接經濟損失50萬元人民幣以上，或妨礙國家重大活動進行等五種情況，將被視為「造成嚴重後果」，應當判處五年以上有期徒刑。

「發洩私憤」

今年7月下旬，山東訪民冀中星在北京首都機場三號航站樓引爆自製炸彈，導致其本人和一名民警受傷。

隨後，北京搖滾歌手吳虹飛在微博上發表了「想炸建委」的留言，被北京警方以涉嫌編造虛假恐怖信息罪刑事拘留。根據中國《刑法》，干犯此罪最高可被處以五年有期徒刑。

中國中央電視台其後在其官方微博發起民調，80%受訪者認為吳虹飛的言論不構成犯罪。警方最終改處吳虹飛10天行政拘留、罰款500元人民幣，將其釋放。

孫軍工星期天評論傳播虛假恐怖信息犯罪說：「這些犯罪活動，有的為勒索錢財目的，向商場、酒店等企事業單位散佈爆炸威脅的虛假恐怖信息；有的出於無聊、好奇或者為了『出風頭』，還有的則是基於發洩私憤、報復社會等動機，散佈『發生地震』、『飛機上有炸彈』等虛假恐怖信息，引起不同程度的社會恐慌。」

不過呂廣倫進一步解釋說：「對編造、故意傳播虛假恐怖信息的行為，只有達到嚴重擾亂社會秩序程度的，才能以犯罪論處。」

「如果行為人雖然實施了編造、故意傳播虛假恐怖信息的行為，但是他的行為沒有達到嚴重擾亂社會秩序的嚴重程度，就不能夠以犯罪論處，只能依據《治安管理處罰法》的相關規定來處理。」

（撰稿：葉靖斯 責編：路西）

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讀者反饋

謊稱飛機有炸彈會被重判，既然如此，不舉報好了，以免消息來源不確或者情況有變，徒令自已面對重判重罰，何必冒此一險？試問若是一個得民心的政府，若是一個受人民敬重的政府，人民又怎會用謊報炸彈來跟你對著幹？<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>