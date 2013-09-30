全新版《毛澤東語錄》年底可能面市

Image caption 崇毛情結在中國仍然風靡，新版《毛澤東語錄》可能12月上市。

中國媒體在中國國慶前夕紛紛報道，集大全的新版《毛澤東語錄》很可能在今年12月上架，目前還在等待審批。

以「唱紅打黑」和希望恢復毛澤東時代做法而著名的薄熙來被判終身監禁，但薄熙來的崇毛情結在中國仍然風靡。

據中國媒體報道，這一新版的《毛澤東語錄》將分別以24萬字、12萬字和6萬字的三種版本發行，據稱是非官方出版。

新版本的外觀和內容都和1960年版的《毛主席語錄》不同，新版為大開本，內容選自所有毛澤東1960年之後出版的作品。

中國媒體引述新版《毛澤東語錄》的主編、解放軍軍事科學院研究員陳宇的話說，此次再版語錄是民間和學界的行為，沒有政治目的。

陳宇還說，為避免誤會，新版語錄的版式不模仿文革時的可以裝在衣袋裏的「紅寶書」樣式。

陳宇和他的20人團隊為編輯新版《毛澤東語錄》費時兩年，他透露，每本售價將超過2000元。

中國媒體介紹，毛澤東語錄最早是1961年《解放軍報》創造的，該報當時從〈毛澤東選集〉中摘取片段刊登，1964年後結集出版。

據估計，在中國文革期間，《毛主席語錄》以50多種文字在世界各地共發行50多億冊，成為全球發行量僅次於《聖經》的出版物。

毛澤東語錄近年來在中國民間有一些新版本，包括今年4月毛澤東的外孫女孔東梅出版的《毛澤東箴言》。

中國官方最近越來越推崇毛澤東的思想和做法，而此次由解放軍背景的學者主編新版《毛澤東語錄》，被一些中國學者認為可能有官方背景。

（編寫：嵇偉 責編：尚清）