中國央視問公眾如何理解「愛國」引發議論

Image caption 林丹把愛國等同於為國家贏得榮譽

中國國家電視台在國慶節期間所製作公眾調查，在街頭問公眾「愛國，讓你想起什麼」，幾天后又改變提問方式，問「什麼是不愛國」。

被採訪對象除了街頭的普通民眾，還有一些來自不同行業的公眾人物。

評論說，央視的節目似乎成為中國愛國主義和國家認同教育的另外一種形式。

著名羽毛球選手林丹把愛國等同於為國家贏得體育比賽，升國旗。

作家王蒙把對國家的感情同熱愛古典詩詞和和中華料理。有邊防戰士把愛國說成為國家堅守陣地。

網絡名人、房地產商人任志強在微博上說，他對就愛國話題採訪他的央視記者說即使採訪了也不會播出他的回答。他對愛國的解釋是：「努力批評政府的一切錯誤，以讓這個國家中的人民生活的更好，享有更多的權利和自由。」

不愛國

任志強還說：「放欲政府濫用權力的，恰恰是最不愛國的行為。」他說，他的話沒有被央視播出。

面對央視什麼是不愛國的提問，在青海西寧市的民眾說造謠就是不愛國。

成都遊客把中國人在公共場合和出國給中國人丟臉的不當行為等同於不愛國。

有北京市民說，貪污是不愛國的表現。

但有網絡發言說，如果說貪污不愛國，那麼薄熙來是判有貪污罪的人，能說薄熙來不愛國嗎？

（編寫：橫路 責編：顧垠）