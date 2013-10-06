習近平在巴厘島會晤蕭萬長

Image caption 習近平在自己所下榻的拉古納酒店與蕭萬長會面

中國國家主席習近平星期日（10月6日）在印尼巴厘島他所下榻的拉古納酒店會晤台灣APEC特使蕭萬長。

習近平和蕭萬長兩人在當地時間11時30分開始會晤，整個會晤過程持續30分鐘。

習近平和蕭萬長在會晤開始分別發表簡短講話，分別以「蕭先生」和「習先生」稱呼對方。

習近平說：「我與尊敬的蕭先生多次見面、多次交談，上次是今年4月在海南博鰲，那是蕭先生的談話令我印象深刻，這次我願意再聽聽蕭先生對兩岸關係發表的看法。」

蕭萬長則表示：「很高興與習先生在巴厘島共同參加亞太經合會經濟體領袖會談，也很高興今年4月後半年，在今天再度和習先生會面。」

經濟

這次巴厘島習蕭會的主要聚焦經貿議題。習近平和蕭萬長將討論兩岸服貿協議和貨貿協議、雙方加入跨太平洋伙伴協議以及區域全面經濟伙伴關係等話題。

習近平表示，台海兩岸經濟同屬「中華民族經濟」，在亞太地區經濟發展的新形勢下，雙方只有加強合作才能更好地應對挑戰。

他還敦促兩岸加強經濟合作的制度化建設，以及更加重視和促進產業合作。

台灣方面參加這次會晤的人士包括陸委會主委王郁琦、曾任經濟部長的台灣國策顧問施顏祥、曾任台灣經濟建設委員會主委的台灣大學經濟學教授陳添枝、兼 任兩岸共同市場基金會董事長的國策顧問詹火生、台灣經濟研究院院長洪德生、曾為馬英九擔任總統書副秘書長的台灣大學政治學教授高朗。

而北京方面派出的官員則為中共中央政策研究室主任王滬寧、中共中央辦公廳主任栗戰書、國務委員楊潔篪、國台辦主任張志軍、國台辦聯絡局局長劉軍川以及同樣來自國台辦的孫廣興。

王郁琦和張志軍

習近平在會晤期間對蕭萬長表示，願意在「一個中國」架構內就兩岸政治問題與台灣進行平等協商，兩岸主管部門負責人也可見面交換意見。

習近平所提及的兩岸主管部門負責人——台灣陸委會主委王郁琦和北京國台辦主任張志軍列席了習近平與蕭萬長的會晤。

習蕭會後，王郁琦和張志軍進行了首次接觸，兩人進行簡短寒暄，期間分別以官銜稱呼對方，並均對兩人實現互訪表示興趣。

陸委會隨即發佈新聞稿，稱王郁琦與張志軍互稱管制是兩岸「正視現實、互不否認」的具體實踐，體現了雙方互相尊重以及務實的態度，對未來陸委會以及過台灣進行常態互動有重要意義。

（撰稿/責編：伊人）